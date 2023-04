Leexi, jeune pousse bruxelloise, transforme et améliore la matière première fournie par OpenAI

guillement "Ce qu’on prévoyait de faire à un horizon de deux à trois ans, on a pu le faire beaucoup plus rapidement puisque Leexi est live depuis la mi-2022.”

“Avec les modèles développés par OpenAI, j’ai vu l’opportunité de résoudre une problématique que j’avais expérimentée dans mes précédentes start-up, qui est la gestion des relations avec les clients. On ne s’attendait évidemment pas à toute la hype autour de ChatGPT. Ce qu’on prévoyait de faire à un horizon de deux à trois ans, on a pu le faire beaucoup plus rapidement puisque Leexi est live depuis la mi-2022.”

De l’IA à l’intelligence conversationnelle

À l’instar d’autres logiciels à succès (Excell, CRM…), Xavier Lombard considère GPT-3 et son successeur GPT-4 comme “une matière première qui va venir nourrir tout un écosystème” bâti par OpenAI et son partenaire Microsoft, et financé par des accords de licence. En d’autres mots, une kyrielle d’acteurs vont s’emparer de cette matière première pour la “transformer et l’améliorer” afin de créer des solutions dans différents domaines.

La solution conçue par Leexi consiste à amener de l’intelligence artificielle dans les visioconférences et les conversations téléphoniques. Xavier Lombard parle d’“intelligence conversationnelle” boostée par l’IA. Pour ça, la jeune pousse belge a construit une plateforme en ligne qui se connecte à la fois à des centrales d’appels (comme Aircall, 3CX, Ringover, Allocloud…), à des systèmes de visioconférences (Teams, Zoom, Google Meet…) et aux principaux CRM (comme Salesforce, Hubspot et Pipedrive).

guillement “Nous sommes le premier acteur du marché à pouvoir donner, à la fin d’une visioconférence sur Zoom, Teams ou Google Meet, un résumé de la discussion (court et long), une liste des enjeux discutés, les objections évoquées, les questions posées, etc.”

Au départ des enregistrements de visioconférences ou de conversations téléphoniques, Leexi utilise différentes IA (dont GPT-3 mais aussi des algorithmes développés par la start-up elle-même) pour générer automatiquement une série de contenus. “Nous sommes le premier acteur du marché à pouvoir donner, à la fin d’une visioconférence sur Zoom, Teams ou Google Meet, un résumé de la discussion (court et long), une liste des enjeux discutés, les objections évoquées, les questions posées, etc.”. Le système qui est opérationnel depuis plusieurs mois fonctionne déjà dans une cinquantaine de langues.

Les bonnes infos aux bonnes personnes

Le gain de productivité qu’apporte Leexi est évident. Là où il faut souvent du temps pour faire “remonter” des informations utiles pour le business d’une entreprise, Leexi vient non seulement automatiser le processus de retranscription et d’analyse des contacts avec les clients mais aussi diriger ces informations auprès des personnes qui en ont besoin (à travers un CRM ou tout autre logiciel de gestion).

À l’origine, Leexi avait pour objectif d’amener l’IA aux équipes commerciales et de support aux clients des entreprises afin d’améliorer leurs performances. Mais il est rapidement apparu que Leexi avait aussi un impact positif sur tous les métiers relationnels avec des clients ou même pour les réunions intra-entreprises. Leexi compte déjà une quarantaine de clients belges et étrangers. “Nous avons l’ambition de dégager un revenu annuel récurrent de trois millions d’euros d’ici dix-huit mois”, prédit Xavier Lombard.