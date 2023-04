Tesla va ouvrir une usine de construction de batteries en Chine

Connue sous le nom de Megapack, la batterie permet de stocker de l'énergie et de contribuer de la sorte à stabiliser les réseaux énergétiques, en permettant d'éviter des coupures de courant, selon la société d'Elon Musk. La nouvelle usine qui sera établie à Shanghaï devrait être érigée lors du troisième trimestre de cette année, et commencer la production dans le second trimestre de l'année suivante, selon le média d'Etat chinois Xinhua.