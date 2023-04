"Les start-up wallonnes sont pragmatiques, ambitieuses et motivées par l’impact"

À lire aussi

”Tout le mérite en revient aux fondateurs et aux équipes de ces start-up”, souligne Aurélien Troonbeeckx, ex-participant de Start it @KBC qui, voici un an, a été chargé de lancer le programme en Wallonie au départ de Liège avec le soutien de Wallonie Entreprendre, CBC Banque&Assurance et Leansquare (Noshaq). “Notre job, enchaîne-t-il, consiste à accompagner, challenger et connecter les start-up avec la communauté Start it. On les aide à aller plus vite dans la phase de lancement de leur projet.”

Des projets “innovants, scalables et ambitieux”

Sur les 24 start-up wallonnes sélectionnées en 2022 pour intégrer l’accélérateur, seules deux start-up ont donc jeté l’éponge. Ce faible taux d’échec tient largement au processus de sélection mis en place par Start it. Si l’accès au programme d’accélération de douze mois est gratuit et n’impose pas aux start-up de céder des parts à Start it @CBC (contrairement à ce que font beaucoup d’accélérateurs), il convient de proposer des projets “innovants, scalables et ambitieux”. Mais plus que l’idée et l’état d’avancement des projets, Start it @CBC recherche des entrepreneurs engagés. “Il ne suffit pas d’avoir trouvé une idée dans sa douche et de vouloir devenir entrepreneur pour intégrer notre accélérateur, dit Aurélien Troonbeeckx. On préfère avoir une mauvaise idée et une bonne équipe que l’inverse.”

Basé à La Grand Poste à Liège, le programme Start it @CBC propose un parcours personnalisé de douze mois dont l’objectif est de booster la croissance des projets sélectionnés et, si besoin, de les préparer à mener à bien de futures levées de fonds. Les start-up bénéficient, dans le cadre de rencontres régulières, des conseils de coachs et d’experts expérimentés. La logique est de rendre les start-up de plus en plus autonomes et de les mettre en contact avec la communauté Start It (plus de 2 000 start-up, coachs et experts), active en Belgique mais également à l’étranger (New York, Prague, Budapest…).

Des résultats encore modestes

Tirant le bilan des 22 premières start-up ayant rejoint le programme, les partenaires de Start it @CBC indiquent qu’en douze mois, ces jeunes pousses ont abouti à une levée de fonds pour un total de 2 millions d’euros (dont l’essentiel est à attribuer à deux start-up, à savoir Insens et Fline) et à la création de 8 emplois et 16 stages (qui s’ajoutent aux 31 personnes, dont les fondateurs/fondatrices des start-up, occupées à temps plein). Les projets accélérés concernent aussi bien les logiciels d’entreprise que le développement durable, les produits de grande consommation, la santé, l’éducation, l’intelligence artificielle ou les technologies de l’information.

Pour Aurélien Troonbeeckx, si la Wallonie manque sans doute encore de (bons) projets, les start-up du sud du pays ne manquent pas d’ambition par rapport à leurs homologues bruxelloises et flamandes. “Elles sont pragmatiques, avec les pieds bien sur terre, et ambitieuses. Elles ont aussi toutes envie d’avoir un impact positif. Je sens les start-up wallonnes davantage motivées par l’impact qu’elles peuvent avoir sur les gens ou l’environnement que par la croissance du revenu.”

Onze nouvelles start-up viennent d’intégrer le programme de Start it @CBC. Cette deuxième année du programme aura toujours le même port d’attache : Liège et La Grand Poste. Mais on sent les partenaires désireux d’essaimer dans d’autres villes wallonnes. “C’est en discussion”, se contente de dire Aurélien Troonbeeckx.