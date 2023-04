Les syndicats donneront de la voix à l’assemblée générale d’Ahold Delhaize et ouvrent un nouveau front judiciaire

À lire aussi

Un plan qui suscite depuis un mois maintenant un vif vent de contestation sociale. Ce mardi, 35 des 128 supermarchés Delhaize étaient d’ailleurs toujours fermés : 16 à Bruxelles et 19 en Wallonie. En Flandre, tous les supermarchés Delhaize étaient, par contre, ouverts.

Si le conflit social est désormais entre les mains d’un médiateur social, c’est sur le front judiciaire que le bras de fer entre syndicats et direction est aussi désormais en train de se déplacer.

Une action en référé

Les centrales CNE, AVC Puls, CSC Alimentation&Services et la CSC ont ainsi décidé de faire ce mercredi, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, tierce opposition de l’ordonnance rendue, il y a quelques jours, à la demande de la direction de Delhaize, par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Il interdit la mise en place de piquets de grève devant les magasins et les dépôts de Delhaize et Delhome à Bruxelles, dans le Brabant flamand et à Puurs (Anvers) entre le 1er et le 28 avril 2023. Une période évidemment commercialement importante pour l’enseigne avec le week-end de Pâques. Ces derniers jours, la tension est encore montée d’un cran sur certains lieux de contestation sociale face à l’intervention d’huissiers et de la police.

Verdict avant la fin de semaine ?

La démarche judiciaire des syndicats, commencée ce mercredi, a lieu en référé. Si le juge décide ce mercredi de prendre l’affaire en délibéré, une décision pourrait intervenir encore avant la fin de cette semaine. Si ce n’est pas le cas – les avocats de la direction de Delhaize pourraient demander un report – le timing serait alors nettement plus incertain.

L’objectif des syndicats ? Que cette démarche en tierce opposition permette de “casser” l’ordonnance d’interdiction des piquets de grève et aux grévistes de donner un nouveau souffle à leurs actions, sans crainte de représailles judiciaires.