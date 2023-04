"L’investissement de la SFPI dans Ageas reste exceptionnel"

”Cet investissement aurait été impossible sans la ligne de crédit. C’est l’avantage d’avoir une structure très connectée avec l’État actionnaire”, a expliqué de son côté le CEO Koen Van Loo. L’autre opération de 590 millions vise la montée en puissance dans Euroclear dont la SFPI détient plus de 11 %.

Point d’ancrage

En prenant une participation de plus de 5 % dans Ageas, la SFPI peut empêcher un “squeeze out” (sortie forcée de la Bourse) en cas d’une offre de rachat, a encore précisé le CEO. Ce point d’ancrage est clé quand on sait que la maison-mère de l’AG, le premier assureur du pays, fait l’objet de rumeurs récurrentes de possible raid de groupes chinois. “Le conseil d’administration s’est posé la question de savoir s’il ne serait pas opportun d’augmenter cette participation. Il a décidé que non. Sinon, cela priverait la SFPI de faire autre chose”, a encore dit Laurence Bovy. Et de marteler que “cet investissement est exceptionnel”. La société “compte six piliers, dont celui du secteur financier. Les cinq autres ne doivent pas être décoratifs”. Les six piliers sont : la finance, l’aéronautique, la santé, l’impact, l’énergie et le transport et la mobilité, pour des actifs en gestion pesant 10 milliards d’euros (dont 7,6 milliards pour la finance).

Dividende pour l’État belge

En matière de résultats, l’année 2022 fut aussi “exceptionnelle”, et cela en raison de la prise en compte des dividendes d’Ethias et de BNP Paribas, deux participations qui ont été centralisées dans la SFPI. D’où un résultat net de 515 millions d’euros, dont seulement 32 millions d’euros seront distribués à l’État en guise de dividendes. “L’État a accepté que ce montant soit identique à celui de l’année précédente afin de permettre à la SFPI de dégager davantage de moyens pour de nouveaux investissements”, a expliqué Laurence Bovy.

Dans les axes stratégiques d’investissement pour 2023, Koen Van Loo en a cité trois : la transition énergétique, la mobilité ainsi que l’investissement à impact. “Le même fil rouge est de conforter l’ancrage en Belgique tout en apportant l’effet de levier qui permet d’attirer de nouveaux capitaux”, a souligné de son côté Laurence Bovy.

Les dirigeants n’ont pas donné le montant exact de leur trésor de guerre. Mais une partie pourrait servir à l’opération de rachat des 23 immeubles de la Commission situés dans le quartier européen. Koen Van Loo a confirmé qu’une “décision de principe d’être candidat pour une partie des bâtiments a été prise. Cela peut aboutir ou pas. Notre objectif est de pouvoir aider des parties prenantes importantes pour la Belgique à réduire les émissions CO₂ tout en retirant un rendement financier”. La majorité de cet investissement, évalué entre 800 millions et 1 milliard d’euros, est “réservée aux investisseurs privés”, a encore dit M. Van Loo.