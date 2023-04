Bras de fer judiciaire : une première petite victoire pour les syndicats de Delhaize

Requête unilatérale

Les avocats de la direction de Delhaize avaient demandé un report de la plaidoirie, estimant ne pas avoir eu le temps de préparer correctement le dossier. Le juge a donc accédé à cette demande, reportant les plaidoiries à vendredi, qui marquera donc un nouvel épisode de ce bras de fer judiciaire entre direction et syndicats. “Cette décision est globalement positive même si on peut regretter que le juge a accédé à la demande de la direction alors qu’elle avait déjà exposé ses arguments lors du dépôt de sa requête unilatérale. Mais nous avons le sentiment que le juge nous a écoutés et a pris, en ne reportant que de deux jours, une décision équilibrée”, explique Jean-François Libotte, secrétaire permanent à la CNE.

À lire aussi

Avec au cœur des débats : la question des limites portées au droit de grève. Car pour les organisations syndicales, Delhaize, qui entend faire passer sous franchise son parc de 128 magasins intégrés, avait obtenu cette ordonnance du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles en recourant à une procédure dite “sur requête unilatérale”, bafouant aux yeux des syndicats leur mission de défense des intérêts des travailleurs. “Au-delà du caractère abusif de cette procédure, l’ordonnance rendue par le tribunal est jugée disproportionnée, tant sur la durée que sur le périmètre géographique couvert”, notait également mardi les organisations syndicales. “Delhaize ne reconnaît pas le droit de grève à celles et ceux qui ont arrêté le travail en mars et a prévenu les travailleuses et travailleurs sur leurs fiches de paie que cela aurait un impact sur les pécules de vacances, la pension, les primes de fin d’année ou sectorielle. C’est illégal de la part de la direction de Delhaize, cela n’a pas de sens sur le plan du respect des lois sociales et c’est une manière d’intimider le personnel. La direction spécule sur l’épuisement des travailleurs. La prochaine réunion de conciliation n’a lieu que le 18 avril”, poursuit Jean-François Libotte.

"Développement anarchique des magasins sous franchise"

Le tribunal se penchera donc à nouveau sur le dossier vendredi matin. Il entendra les parties lors d’un débat de fond. Le jugement final pourrait intervenir au début de la semaine prochaine. “Il y a d’autres chemins que celui de la mise sous franchise des magasins intégrés. Nous espérons que la direction de Delhaize mettra à profit les prochains jours pour analyser sérieusement les alternatives plutôt que de continuer à porter atteinte au droit de grève des travailleurs”, poursuit Jean-François Libotte.

À lire aussi

Et d’évoquer comme pistes possibles à la rentabilité jugée insuffisante des magasins intégrés aux yeux des actionnaires d’Ahold Delhaize une harmonisation des commissions paritaires entre magasins franchisés et intégrés, une plus grande autonomie commerciale accordée aux directeurs des magasins intégrés ou encore le lancement d’une réflexion de fond pour réguler un secteur “soumis au développement anarchique des magasins sous franchise sur le territoire”.

Ce mercredi, une trentaine de supermarchés Delhaize restaient fermés à Bruxelles et en Wallonie.