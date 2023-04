En à peine trois mois, les ventes de LVMH dépassent les 21 milliards d'euros en 2023

Le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mercredi avoir réalisé 21,03 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2023, soit une hausse de 17 % sur un an, tiré par la mode et maroquinerie mais aussi par les ventes "duty free" et de Sephora. "LVMH réalise un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain", se félicite dans un communiqué le groupe qui se dit "vigilant et confiant". Les ventes sont supérieures aux consensus d'analystes établis par Bloomberg et Factset qui tablaient respectivement sur 19,71 et 19,98 milliards d'euros.