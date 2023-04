"Ils ont les oreilles bouchées par le fric" : les syndicats s’invitent chez les actionnaires d’Ahold Delhaize

Dans la confusion, un employé de Delhaize lance un pétard. Il se fait arrêter manu militari par trois policiers néerlandais venus en renfort. “On aurait dû profiter de cette diversion pour rentrer dans la salle”, souffle un délégué. Peu à peu, les actionnaires du géant de la distribution arrivent. Certains au bord de luxueuses voitures, souvent bloquées par les syndicats, d’autres à vélo ou à pied. Tracts à la main, la délégation belge tente de les sensibiliser à la situation de notre pays où la direction veut franchiser ses 128 magasins intégrés.

Ahold Delhaize est aussi accusé par les syndicats de “faire des économies” sur le dos des travailleurs alors que le groupe “se porte très bien”, avec “2,56 milliards de bénéfices et une augmentation de 10,5 % des dividendes”, selon la CNE. Depuis 10 ans, le groupe Ahold Delhaize mène une politique agressive de rentabilité financière : sa valeur boursière et son dividende par action ont plus que doublé.”

Ahold Delhaize est accusé par les syndicats de “faire des économies” sur le dos des travailleurs alors que le groupe “se porte très bien”. ©Raphael Meulders

Un groupe d’actionnaires sourient, gênés, d’autres essaient de trouver une entrée dérobée, un dernier paraît furieux d’apparaître devant les caméras. “Shame on you” (”Honte à vous”) leur lance la délégation belge qui n’est pas la seule à leur avoir réservé un accueil aussi torride. “Il existe une inégalité terrible chez Ahold, s’insurge Cindy Onvlee du syndicat néerlandais FNV. Il n’est pas normal que le CEO Frans Muller soit payé 6, 5 millions par an, soit 2 000 euros par heure alors que certains employés sont payés 12 euros de l’heure.” La déléguée brandit son panneau “Muller = zakenvuller” (”Muller = voleur à la tire") , tandis que des militants déguisés en… hamsters dansent sous le rythme improvisé d’un groupe de musique. Des associations environnementales se sont aussi invitées à cette assemblée générale décidément très animée.

Coupe de champagne contre tracts

Les militants écologistes accusent aussi le géant de la distribution de ne pas respecter la planète. “Oui le groupe doit faire mieux pour l’environnement et je vais d’ailleurs poser une question sur le sujet”, nous explique un actionnaire, vêtu de son plus beau costume. “Et les employés, vous en pensez quoi ?”, lui lance un syndicaliste néerlandais. Pas de réponse.

Trente magasins Delhaize toujours fermés

16h, les deux bus de la délégation belges quittent les Pays-Bas, l’un part vers Liège, l’autre vers Bruxelles. On range les vestes, les drapeaux et les panneaux préparés le matin dans ce même bus. “Les actionnaires nous ont vus, s’enthousiasme Myriam Djegham, la déléguée syndicale CNE. Par contre, je ne sais pas s’ils nous ont entendus, car leurs oreilles sont bouchées par le fric.” Le combat reprend dès demain pour les syndicats. “C’est très difficile, mais on doit tenir”, nous explique une employée wallonne. Trente magasins Delhaize restaient fermés à ce jour en Wallonie et à Bruxelles à la suite du mouvement de grève du personnel.