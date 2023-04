Réforme des retraites : des manifestants envahissent le siège de LVMH à Paris

La douzième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites en France est marquée par l'invasion du siège parisien du groupe de luxe LVMH par des manifestants. Après avoir bloqué en matinée le Conseil institutionnel, ces derniers ont collé dans le hall de LVMH des autocollants qui reprennent le slogan "de l’argent, il y en a, dans les caisses du patronat" ou "et on ira jusqu’au retrait" et "anti, anti, anticapitaliste".