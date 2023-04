"Chantage", "décote de 50 %"... Les enjeux de l'action en justice lancée contre les actionnaires de contrôle de Bois Sauvage

"Une décote de plus de 50 %"

Le 24 mai 2022, Fingaren propose de racheter les actions ECFC qu’elle ne détient pas à un prix de 5 785 euros par action. “Ce qui représente une décote de plus de 50 % par rapport à la valeur d’inventaire de plus de 10 000 euros. Certains minoritaires ont estimé que ce prix est contraire à celui proposé dans des opérations précédentes comparables”, souligne Me Vanderstappen. Et de citer le cas de l’OPA sur les titres CNP (le holding du groupe Frère) qui affichait une “décote d’à peine 7 %”.

Ces minoritaires demandent une expertise à ECFC qui la refuse. Le prix proposé a été fixé sur base d’un rapport de Degroof Petercam que Me Vanderstappen critique. Il souligne notamment que les conclusions du rapport de Degroof Petercam sont en contradiction avec une analyse réalisée en 2021 par la même banque sur Bois Sauvage, et qui estimait que la décote devrait tourner autour de 22 %, soit moins que la décote du prix proposé. Me Jérôme Terfve (Tetralaw), qui défend Fingaren, rétorque que le prix offert est “sérieux et établi par un expert dont le sérieux est reconnu et qui a fait l’objet d’un contrôle par un réviseur”.

Selon Me Vanderstappen, les actionnaires ont été soumis “à un chantage à la liquidation” de la société, ce qui a poussé plusieurs d’entre eux à accepter de vendre leurs parts. C’est Belfius qui avait financé les 10,5 millions d’euros nécessaires pour faire l’offre. Les actions ECFC sont actuellement cotées sur Euronext Expert Market, l’ex-marché des ventes publiques où se traitent aussi des actions de sociétés connues comme Etex, BNP Paribas Fortis ou vdk bank.

Retrait forcé

Huit actionnaires, dont Frédéric Waucquez, qui détient 34 actions, ont continué à s’opposer à l’opération. Fin janvier, ce dernier décide de lancer une action en retrait forcé devant le tribunal de l’Entreprise, avec pour effet un rachat des titres à la “vraie valeur” (qui doit être le cas échéant fixée par le président du tribunal). L’actionnaire a demandé un rapport d’expert au réviseur d’entreprise Daniel Kroes, associé au bureau RSM Transactions. Celui-ci est arrivé à un prix minimum de 10 000 euros. Dans son rapport, RSM Transactions conclut que les décotes utilisées par Degroof Petercam dans le cadre de la valorisation des actifs étaient excessives.

Fingaren conteste la recevabilité de la demande des deux minoritaires. Le délai légal pour rendre le jugement est d’un mois.