Tensions dans la distribution: "Le plus grand concurrent de Colruyt, ce n’est pas Delhaize ou Carrefour, c’est l’État belge"

Pourtant, les syndicats assurent être prêts à aller au finish pour faire plier Delhaize. Preuve en est de cette nouvelle action, aux Pays-Bas, ce mercredi. “Je pense que tout le monde se rend compte peu à peu qu’il faut faire face à la réalité. Et puis qu’est-ce qu’on entend par 'on ira au finish' ? Qui est 'on' ? Les syndicats uniquement ? Les employés aussi ? Je pense que les syndicats veulent atteindre certains objectifs, mais la réalité de la grande distribution est connue de tous. Il va falloir s’habituer à cette nouvelle réalité, et la grande leçon du Covid, c’est que les Belges s’accommodent très vite d’une nouvelle réalité”, poursuit-il.

Tout un secteur en crise

Car si on parle beaucoup de Delhaize depuis un mois, il ne s'agit que de la partie visible de l’iceberg. C’est tout un secteur qui est dans une situation délicate. “Delhaize n’est pas le seul dans la situation, mais c’est actuellement le seul qui y répond avec une solution, précise-t-il. De son côté, Colruyt est occupé à en donner une autre, avec la volonté d’uniformiser les commissions paritaires. Cela peut être logique, mais le timing n’est pas idéal.”

Outre le timing, c’est aussi la marge de manœuvre du groupe Colruyt – 100 % belge – qui est limitée. “Colruyt est clairement le groupe le plus handicapé par la situation actuelle, même si on les entend moins. Au niveau de l’optimisation fiscale, Colruyt est celui qui a le moins de possibilités puisqu’il est 100 % belge. Mais ils arrivent aussi trop tard avec des solutions. Il fallait en trouver il y a 7 ans, quand les Hollandais ont repris Delhaize. Ce qui est interpellant, c’est que Colruyt est pris en tenaille par son belgicisme. Quand d’autres boîtes peuvent optimiser leur situation commercialement en misant sur l’international, Colruyt ne le peut pas.”

On ne doit donc pas attendre de Colruyt qu’il franchise ses magasins ? “Delhaize donne une réponse que Colruyt ne peut pas donner, car il n’est pas capable de franchiser ses magasins. En outre, Colruyt est 100 % soumis à la législation belge : les frais de personnes coûtent 30 % plus cher, les achats de produits sont plus élevés qu’à l’étranger, la fiscalité est plus lourde et le modèle est trop petit pour attaquer un marché étranger.”

L'Etat incapable de taxer les multinationales ?

L’expert n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins. “Le plus grand concurrent de Colruyt, ce n’est pas Delhaize ou Carrefour, c’est l’État belge. Il y a une méconnaissance totale du secteur qui a un impact sur l’emploi et la consommation. Le gouvernement est incapable d’imposer une fiscalité aux multinationales, et ce qui a été voté par la Commission européenne est une blague. On va récupérer 200 millions selon leurs calculs, mais c’est une broutille. Le gouvernement impose donc de manière univoque et irrévocable des taxes qu’elle ne peut imposer aux entreprises locales, comme Colruyt.”

De là à dire que Colruyt doit craindre pour son avenir ? “Colruyt est en pleine mutation et est fragilisé. On ne peut pas encore dire qu’ils sont en position de faiblesse, mais quand on passe d’un bénéfice d’un milliard à une perte de 500 millions en un an, c’est que la situation est compliquée. Ils ne doivent pas se louper et quelques moments mal choisis pourraient être fatals.”