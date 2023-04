Faut-il faire comme Amsterdam et "fermer" l’aéroport de Bruxelles la nuit ? "Chaque vol de nuit coûte 36 000 euros en frais de santé"

guillement L'aéroport n'a pas bonne presse et je les vois mal obtenir une forte expansion de leurs activités"

Cette ambition de récupérer une partie du fret néerlandais serait même dans les plans de Brussels Airport, selon le médiateur fédéral Philippe Touwaide. “Ils essaient d’augmenter leur capacité de fret, pour passer de 600 000 tonnes par an à un million de tonnes. Mais l’aéroport n’a pas bonne presse et je les vois mal obtenir une forte expansion de leurs activités.” Selon M. Touwaide, l’ère de “l’économie avant tout” est révolue. “La société a fortement évolué et prend davantage en compte la santé et l’environnement.”

"La poubelle sonore" de l’Europe ?

Le ministre de l’Environnement George Gilkinet (Ecolo) estime aussi qu’il existe “une tendance partout en Europe de vouloir améliorer la qualité de vie des riverains des aéroports”. “Bruxelles-National doit suivre le mouvement pour éviter de devenir la poubelle sonore de l’Europe”, explique le ministre qui ne cache pas sa volonté de s’attaquer aux vols de nuit et aux quotas de bruit des avions.

Du côté de Brussels Airport, on bondit. “Supprimer les vols de nuit mettrait fin à bon nombre de nos activités de fret, insiste la porte-parole Nathalie Pierard. Cela aurait des répercussions socio-économiques considérables. Plusieurs entreprises devraient cesser leurs activités, car il n’est pas possible de les déplacer, et de très nombreux emplois seraient perdus à l’aéroport.” Et de rappeler que Zaventem, avec ses 40 000 emplois indirects, est le second pôle économique de notre pays. On le sent, l’aéroport de Zaventem, qui doit bientôt renouveler son permis d’exploitation, est à un tournant. Quel équilibre trouver entre santé et environnement d’un côté, économie et emploi de l’autre ? Voici quelques éléments de réflexion pour alimenter ce vaste débat.

L’e-commerce a tout chamboulé

En Belgique, les deux principaux aéroports actifs dans le transport de marchandise, Liège et Bruxelles, permettent des vols de nuit. Vu la proximité de l’aéroport de Zaventem avec des régions densément peuplées, c’est surtout ce dernier qui pose problème en matière de nuisances sonores. Autorisés dès 1988, les vols de nuit à Bruxelles-National ont connu un pic en 2009, avec 25 000 atterrissages et décollages par an, avant d’être restreint pour arriver à 16 000 (dont 5 000 décollages) actuellement. “Le nombre de slots nocturnes à Brussels Airport est très limité”, soutient l’aéroport.

Le problème ? Ces vols nocturnes concernent essentiellement le fret qui utilise habituellement des avions plus gros et donc plus polluants et bruyants que les avions passagers. Avec l’avènement de l’e-commerce, le modèle de la livraison express s’est imposé dans notre société. Des géants comme UPS, Fedex ou DHL Express (80 000 emplois en Europe pour ce dernier) surfent sur cette vague. Dans la chaîne logistique de ce modèle, l’avion prend une place prépondérante, permettant de livrer un colis en moins de 24 h partout en Europe. “Si on arrête les vols de nuit, qui ont aussi l’avantage de pouvoir être opérés dans des aéroports peu fréquentés, c’est tout le processus qui est mis en cause, analyse Alain Vanalderweireldt. Or toute l’industrie s’est habituée à fonctionner à flux tendu.”

Urgence ou non ?

L’aéroport abonde dans ce sens. “Quid de la livraison des produits pharmaceutiques, des colis à court délai de livraison, des denrées alimentaires et des produits périssables en cas d’arrêt des vols nocturnes ?”, s’interroge-t-on du côté de Zaventem. Pour Philippe Touwaide, l’urgence est au contraire limitée, depuis que “l’immense majorité des documents peuvent être envoyés via voie numérique”. Sans compter tous les produits de consommation achetés sur des sites de vente et qui se retrouvent dans ces avions de nuit. “A-t-on vraiment besoin d’avoir un produit acheté sur Amazon le lendemain ? Il faut poser la question aux personnes qui achètent sur ces plateformes de vente”, développe le président de la Beca, tout en précisant que Brussels Airport est un acteur privé. “Son intérêt est donc de faire voler des avions tant que le gouvernement ne le lui interdit pas.”

Des conséquences lourdes sur la santé

Mais ces vols nocturnes ont des conséquences sur la santé de nombreux citoyens. Selon une étude commandée par l’association Bond Beter Leefmilieu, le sommeil de 109 000 riverains est ainsi “gravement perturbé” par les avions opérant à l’aéroport de Bruxelles. “La perturbation du sommeil, les problèmes de pression artérielle et les maladies cardiaques coûtent à notre société au moins un milliard d’euros par an”, explique l’association. Cela revient à une moyenne de 36 000 euros de frais de santé par vol de nuit”. Et encore, l’étude estime que ce chiffre est “une sous-estimation, puisque les frais des médicaments et de l’hospitalisation ne sont pas pris en compte”.

"J’ai perdu tout espoir"

Différents pays ont réagi par rapport à ce constat assez alarmant sur la santé des riverains. Des aéroports comme Francfort, Genève ou Bâle sont ainsi fermés la nuit, d’autres ont mis des procédures très strictes pour minimiser les nuisances. En Belgique, il y a bien eu plusieurs tentatives… Mais sans réel succès. “Les procédures mises en place la nuit à Bruxelles sont absurdes, s’indigne Alain Vanalderweireldt. On dirait que cela n’intéresse personne de minimiser les nuisances sonores.”

Et le pilote de soupirer : “J’ai fait partie d’un groupe de travail sur le sujet mais je l’ai quitté car j’ai compris que rien ne bougerait. Tout n’était qu’interférences politiques. J’ai perdu tout espoir. C’est l’un des grands mystères de ma carrière : je n’ai jamais compris quel était l’intérêt d’embêter plus de gens que nécessaire”. Selon le président de la Beca, il existe pourtant “pleins de solution techniques simples” pour minimiser le bruit d’avions, notamment en jouant avec les paliers d’altitude des vols.

Tout à Liège ? Un tabou en Flandre

Une autre des solutions envisagée serait de renvoyer tout le fret de nuit de Zaventem vers l’aéroport de Liège, moins enclavé dans la ville et conçu pour ce type de vol. Malgré le large débat qui secoue Bierset et sa limitation de vols programmée, “Liège pourrait parfaitement jouer ce rôle”, analyse Philippe Touwaide. “Mais ce qui cale, c’est qu’on verrait de l’activité économique partir de la Flandre vers la Wallonie. Et ça de nombreux politiques flamands ne veulent pas en entendre parler.”

Autre piste. Construire un nouvel aéroport au milieu de nulle part et 100 % dédié au fret, comme l’a fait l’Allemagne avec Francfort-Hann. “Je n’y crois pas, explique le patron des pilotes belges. Quel investisseur privé va mettre de l’argent dans un nouvel aéroport ? Et puis les contestations viendront de toute façon.” L’exemple de DHL qui a construit son centre logistique de Leipzig sur “un terrain vierge et isolé” est éloquent. “Dix ans plus tard, on a aussi des citoyens qui s’enchaînent aux clôtures pour demander la fermeture de l’aéroport. Pour moi la solution est de décarboner au plus vite les avions, mais on a pris vingt ans de retard car on avait du pétrole bon marché.” Brussels Airport joue, lui, sur les tarifs aéroportuaires. Depuis le 1er avril 2023, les avions les plus bruyants paient jusqu’à 20 fois plus que les avions les plus silencieux.