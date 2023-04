Le roi de l’optimisation des “stores” d’applications mobiles est belge

Cela fait plus de dix ans qu’Olivier Verdin, co-fondateur et CEO d’AppTweak, aide ses clients à exister dans cette jungle des applications mobiles. Tout comme pour les moteurs de recherche, où l’enjeu consiste à être le mieux référencé possible dans les résultats des requêtes effectuées par les internautes, AppTweak a développé de puissants outils digitaux qui permettent aux entreprises d’améliorer la visibilité de leurs “apps” mobiles et d’inciter les détenteurs de téléphones portables à les télécharger. Dans le jargon du marketing digital, c’est ce qu’on appelle l’App Store Optimization ou ASO.

Une “tech” qui attire les plus grands

“Quand on a lancé AppTweak en 2011, raconte Olivier Verdin, entrepreneur à succès de 56 ans (il a co-créé OpenHR, Shopigram, 87 Seconds et Wooclap), les entreprises trouvaient que l’ASO était sympa… Aujourd’hui, elles trouvent ça stratégique. Notre métier s’est même élargi. Il concerne tout ce qui aide à acquérir des utilisateurs dans les stores d’applications.” En 2021, la scale-up bruxelloise s’est même hissée parmi les meilleurs acteurs du secteur en décrochant le prix international du meilleur outil Aso. Ses deux principaux concurrents, Sensor Tower et Data.ai, sont américains.

Aujourd’hui, près de 2 000 sociétés, très actives sur le mobile, font appel au savoir-faire technologique d’AppTweak. Dans une première phase, AppTweak avait surtout attiré des applications de jeux pour smartphones. Candy Crush Saga, le célèbre jeu vidéo créé par la société britannique King (rachetée en 2016 par le géant américain Activision Blizzard), est ainsi devenu le plus gros client d’AppTweak. “Dans une deuxième phase, nous avons travaillé avec des entreprises qui ont fait le choix du mobile first : médias, finance, éducation,… Enfin, dans une troisième phase, des marques connues du grand public, comme The North Face, nous ont rejoints.” Des géants comme Amazon, Booking.com, Uber ou PayPal, pour n’en citer que quelques-uns, figurent dans le portefeuille d’AppTweak.

guillement “Nous sommes 80 à Bruxelles, dont toute l’équipe tech, et une trentaine de personnes réparties dans nos bureaux de San Francisco, Tokyo, Séoul et Bangalore.”

Fier du chemin parcouru, Olivier Verdin en attribue le mérite au talent de ses équipes. “Nous sommes 80 à Bruxelles, dont toute l’équipe tech, et une trentaine de personnes réparties dans nos bureaux de San Francisco, Tokyo, Séoul et Bangalore.” L’ancrage belge d’AppTweak aurait pu être remis en cause, mi-2020, lorsque la pépite belge fit l’objet de deux offres fermes de rachat. Alors qu’on semblait se diriger vers un deal avec une société américaine, Rossel, groupe familial belge qui avait investi dès les débuts d’AppTweak, a proposé à Olivier Verdin de poursuivre l’aventure entre Belges en injectant 19 millions d’euros (en contrepartie de 75 % du capital). “Je ne remercierai jamais assez le patron de Rossel, Bernard Marchant, de nous avoir fait confiance !”.

La passion de la neuropsychologie

Olivier Verdin fait preuve de discrétion et d’humilité concernant le succès d’AppTweak. “Mon rôle de CEO est de pousser les équipes à créer, à tester, à développer, explique-t-il. Je suis un créatif enthousiaste et, tant que ce sera le cas, je continuerai à jouer ce rôle.”

Sur le plan du business, il s’est donné comme objectif de porter le chiffre d’affaires d’AppTweak à 25 millions d’euros à l’horizon de 2025 (contre 7,3 millions en 2022). “À terme, je pense qu’on peut atteindre les 100 millions, avec une équipe de 200 personnes”, avance celui qui, avant de s’orienter vers l’entrepreneuriat et la tech, fut prof de maths dans un lycée bruxellois.

Entrepreneur et business angel, (il a récemment intégré le comité stratégique du réseau BeAngels), Olivier Verdin aurait pu aussi faire un petit bout de chemin dans le monde académique. “Suite à la lecture d’un livre sur la psychologie cognitive, raconte-t-il, je me suis intéressé à la neuropsychologie. En 2008, je me suis inscrit à l’ULB et, après une semaine de cours, ça m’a passionné.” Mais, en 2013, alors qu’il s’apprêtait à enchaîner avec un doctorat, l’étudiant-entrepreneur va se faire rattraper par AppTweak, start-up qu’il avait mise sur les rails deux ans plus tôt. “J’ai alors pris la décision de le faire à fond. Mais, aujourd’hui encore, mes lectures concernent encore largement la neuropsychologie.”

“Il faudrait dix Odoo !”

Pionnier de la tech belge, Olivier Verdin pose un regard critique sur l’écosystème bruxellois. “Il n’y a pas de raison pour que Bruxelles ne soit pas aussi performante qu’Amsterdam. Or, quand on regarde le nombre de scale-up, on voit qu’il y a un écart énorme entre les deux villes. Ce qui manque à Bruxelles et à la Belgique, c’est de la visibilité et de la stabilité. Dans notre pays, les entrepreneurs ne savent jamais ce qui va leur tomber sur la tête !”, dit le CEO d’AppTweak en référence à la récente remise en cause du régime fiscal pour les droits d’auteur dont bénéficiaient les développeurs de logiciels, et au système des stock options (qui a poussé la “licorne” bruxelloise Collibra à se délocaliser aux Pays-Bas). “La tech est une industrie qui a besoin de capitaux. Il faut donc faire attention à ce qu’on fait.” Et Olivier Verdin de lancer : “Il faudrait dix Odoo (seule “licorne” tech en Belgique francophone, NdlR) ! Pour ça, on aurait besoin de 150 scale-up.” On en est très loin…

Olivier Verdin, en bref

1991: professeur de mathématiques au lycée Emile Jacqmain, à Bruxelles.

1997: co-fondateur et CEO d’OpenHR. La société est revendue à Arinso.

2007: professeur d’entrepreneuriat à la Solvay Brussels School.

2011: co-fondateur et CEO d’AppTweak. La même année, il entame un Master en neuropsychologie à l’ULB.