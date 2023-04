Une collaboration rapide et concrète qui s'est faite directement sur le terrain. C'est ainsi que se résume la rencontre entre les deux fondateurs de Home-Based : "François Vander Linden venait juste faire quelques travaux dans ma maison", nous explique Sébastien Annys, cofondateur.

Des travaux qui n'auront pas seulement permis d'améliorer la domotique de cet ancien major de la Défense. Car, de là, un projet est né : celui de mettre les compétences de chacun au profit des personnes qui en ont besoin. Et plus particulièrement de celles à mobilité réduite : "on a voulu donner une orientation sociale à notre action, et ne pas faire des jouets pour les riches." Pour les deux compères, il était nécessaire que les personnes en manque d'autonomie puissent rester le plus longtemps chez elles, sans aller en maison de repos.

Une entreprise citoyenne

Après quelques mois de réflexion et de mise au point, la première version de Soline voit alors le jour. Cette plateforme de contrôle d'environnement présente plusieurs modes d'interactions : grâce aux commandes oculaires, il est, par exemple, possible de lancer un appel seulement en clignant des yeux. Un panel de fonctionnalités qui ne s'arrête pas là : luminaires, chauffage ou encore télévision, l'outil a plus d'une corde à son arc. Il possède même un outil de surf vocal sur Internet ! Pour le fondateur, c'est d'ailleurs ce qui rend l'interface unique sur le marché : "On ne connaît pas de concurrents qui puissent aller aussi loin que ce qu'on fait."

75 installations

Aujourd'hui, ce sont près de 75 installations de Soline qui couvrent toute la Belgique, la France et le Luxembourg. Avec un chiffre d'affaires d'environ 100 000 euros en 2022, l'entreprise semble pourtant avoir du mal à conquérir un public plus large. Pour Sébastien Annys, la situation est la conséquence des crises successives, d'abord sanitaire puis énergétique, qui frappent la Belgique depuis un moment : "les gens ont déjà du mal à payer leur facture de chauffage, alors Soline n'est pas forcément leur priorité. En attendant, ils se débrouillent avec des bouts de ficelle."

Malgré ces difficultés, la start-up fait partie des huit entreprises belges nommées Entreprises Citoyennes 2023 par Cap48. Basée sur une initiative de la RTBF, cette organisation belge permet la récolte de fonds destinés principalement aux personnes handicapées dans les Communauté française et germanophone de Belgique. Un coup de publicité bienvenue pour la firme : "on aimerait vendre plus de Soline, et rendre plus de gens heureux."