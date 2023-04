Une bière éphémère aux saveurs très spéciales va débarquer en Belgique cet été

Une amitié brassicole de plus de 25 ans

Derrière ce projet de collaboration, on retrouve surtout une longue amitié. “Il y a deux ans, nous avions collaboré avec la brasserie De Ranke, située à Dottignies”, raconte Pierre Delcoigne. “Nous avons eu envie de tenter à nouveau l’expérience. Cette fois, nous voulions avec une brasserie installée dans une autre région du pays, mais qui partage des valeurs similaires aux nôtres.”

C’est donc tout naturellement que notre interlocuteur s’est tourné vers la brasserie bruxelloise. “Je connais Yvan De Baets (cofondateur, NdlR) depuis le milieu des années 1990 : c’est une véritable amitié brassicole.”

Fin janvier, des brasseurs de la Senne sont donc venus à Ath pour concocter une recette. “Les collaborations entre deux brasseries belges ne sont pas fréquentes : nous évoluons dans un marché très concurrentiel, et travailler avec son voisin n’est pas toujours évident”, souligne-t-il encore. “Dans ce genre de projet, chacun amène une partie de son savoir-faire. Pour nous c’était la fleur de houblon, pour eux la brettanomyce bruxellesis”, une levure sauvage présente dans la vallée de la Senne, “utilisée pour la refermentation en bouteille de cette bière éphémère.”

Une bière “spéciale et intéressante”

Et justement, cette bière, à quoi va-t-elle ressembler ? “Il s’agit d’une bière ambrée. Nous avons concocté une recette spécifique au houblonnage prononcé. Elle va être spéciale et très intéressante : la brett est peu utilisée et méconnue du grand public”, avance encore le fondateur de la brasserie des Légendes.

Il faudra attendre, au plus tôt, la fin du mois de juin pour se faire un avis sur la question. “L’embouteillage a été réalisé en avril, et il faudra attendre pour qu’elle donne vraiment ses premiers arômes. La commercialisation dépendra des dégustations que nous allons effectuer. S’il faut attendre un mois ou deux en plus, nous le ferons : on ne veut pas décevoir les consommateurs.”

Outre dans les deux brasseries, la bière au nom encore secret devrait être disponible dans divers bars et restaurants. “Nos clients horeca seront les premiers à la proposer : plusieurs ont déjà exprimé leur intérêt. Nous avons également des demandes pour la France. Mais elle sera sans doute disponible dans des établissements bruxellois.”

Et si l’expérience est à nouveau concluante, faut-il s’attendre à une nouvelle collaboration dans deux ans ? “Pourquoi pas. Nous fêterons nos 25 ans, ça pourrait être une très belle occasion. Et pourquoi pas collaborer cette fois avec une brasserie située en Flandre”, avance-t-il. Voilà en tout cas un projet qui, s’il venait à se concrétiser, montrerait une nouvelle fois l’importance de la culture brassicole dans notre belle petite Belgique.