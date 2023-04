Ackermans & van Haaren se rapproche d'un producteur de vanilline

Parmi les principaux produits de l'entreprise basée à Bombay figurent la vanilline (le goût et l'arôme à l'origine de la saveur 'vanille'), les solutions de conservation d'aliments (antioxydants) et les produits chimiques de performance (produits chimiques de spécialité vendus pour des applications industrielles spécifiques).

"En tant qu'un important producteur de vanilline, l'un des arômes les plus consommés au monde, et d'antioxydants, qui ralentissent la dégradation des aliments, l'entreprise jouera un rôle important pour relever le défi mondial de nourrir plus de 8 milliards de personnes à des coûts de production optimisés, tout en réduisant le plus possible le gaspillage alimentaire", commentent John-Eric Bertrand et Jens Van Nieuwenborgh, respectivement co-CEO et directeur des investissements du holding anversois.

La société indienne, qui compte 768 employés, affiche une capitalisation boursière de 24 milliards de roupies (environ 266 millions d'euros) et a clôturé l'exercice fiscal prenant fin en mars 2022 avec un chiffre d'affaires consolidé de 14,1 milliards de roupies (environ 156 millions d'euros).

Sur les 79 millions d'euros liés à l'opération, Ackermans & van Haaren prévoit de débloquer 53 millions, le solde étant avancé par un fonds conseillé par le partenaire indien Convergent.