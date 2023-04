Comment les espaces de coworking peuvent finir par inhiber la collaboration

"Il s'agit ici d'un espace pionnier imaginé dans l'optique de créer un écosystème, avec une stratégie d'échanges poussée, pour les entreprises présentes et les parties prenantes externes (entreprises, pouvoirs publics…). C'est un espace de référence mais dont le cadre peut être extrapolé à bien d'autres espaces de coworking. Il est représentatif de la complexité et de la diversité du monde, estime Ghassan Yacoub, professeur à l'IÉSEG. Cet écosystème est très intéressant car il permet de voir comment créer des écosystèmes similaires afin de stimuler l'innovation qui est le précurseur d'un développement économique et de la création d'emplois."

D’abord de la curiosité

Le professeur détaille deux étapes dans le processus d'installation des start-up dans ces espaces. "Au début, on assiste à une exploration collective avec un effet positif de l'espace sur les échanges. Il y a la curiosité de connaître les autres entreprises présentes, de découvrir les produits et services qu'elles proposent… Les échanges se font notamment dans les lieux partagés, lors d'une pause-café, dans le cadre d'événements informels… Une fois cette exploration faite, on constate deux options. Dans la première, la collaboration se pérennise ; dans la seconde, cette collaboration baisse. Elle ne s'installe pas dans la durée et on constate même de la méfiance."

Pourquoi cette différence ? Si la collaboration ne s'installe pas, c'est parfois par manque d'intérêt. Ceci tient notamment à la mentalité des entreprises qui ne voient pas l'avantage de collaborer avec d'autres. "Il faut aussi un alignement de la stratégie de la start-up avec celle du coworking. Certaines utilisent ces espaces comme de simples espaces de bureau", constate Ghassan Yacoub. Un autre élément qui peut expliquer la baisse de collaboration est lié à la propriété intellectuelle. C'est la peur de se faire voler ses idées. "L'aménagement des espaces (une majorité d'espaces ouverts ou fermés) et la taille peuvent également jouer. Quand le coworking accueille trop d'entreprises ou grandit trop vite, on perd rapidement la qualité des relations établies et cet esprit de communauté." Les espaces plus grands doivent être bien structurés. À un étage, les start-up, à un autre, les scale-up, par exemple. Il faut mettre ensemble les sociétés qui partagent les mêmes problématiques.

"Ces espaces de coworking qui avaient d'abord suscité de la collaboration s'avèrent parfois finalement contre-productifs pour le partage d'idées et l'innovation. C'est assez surprenant car quand on pense à ces lieux, on n'y voit souvent que du positif", remarque le professeur.

Le rôle des catalyseurs

Mais la dynamique de collaboration persiste pour certains. Des entreprises ont ainsi su créer un sens commun : elles ont rencontré du succès ensemble, ont partagé des clients… "On remarque que lorsque les entreprises ont bénéficié des pratiques collaboratives, elles estiment qu'elles ont intérêt à rester dans cet esprit collaboratif."

L'étude souligne surtout le rôle des catalyseurs dans la matérialisation de la collaboration. Ces catalyseurs facilitent et encouragent les activités qui soutiennent les interactions et induisent la coopération. Il peut s'agir de modérateurs, d'hôtes ou de l'équipe de direction qui gère l'espace de coworking. Ils coordonnent et dynamisent les activités communes dans l'espace de coworking, organisent des rencontres, des speed datings (avec des clients, des investisseurs potentiels…)… Ils aident à construire un sens commun, la confiance et l'exploration collective.

Les catalyseurs veillent ensuite à ce que les interactions restent soutenues et stimulent la collaboration entre les différents acteurs de l'espace de coworking au fil du temps. Ils doivent tisser des liens stratégiques avec toutes les parties prenantes telles que les régulateurs, les décideurs et les autorités gouvernementales ainsi que d'autres entreprises extérieures à l'espace dans divers secteurs. "C'est important de renforcer ces écosystèmes et d'en limiter les effets négatifs car il est clair que la collaboration avec d'autres favorise l'innovation."