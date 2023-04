Grandeur mais surtout décadence : l'interminable chantier hors de prix de la gare de Mons va-t-il enfin prendre fin en 2023 ?

Un choix obscur et "entaché de lacunes"

Derrière ce fiasco, il n'y a évidemment pas qu'une seule explication. Mais si des imprévus sont inhérents à tout chantier de grande envergure, les problèmes à la gare de Mons ont démarré... dès le début. La genèse du dossier remonte à près de 20 ans : en 2004, la SNCB lance un projet de passerelle à proximité de la gare de Mons. Objectif : relier le centre de la ville aux quartiers situés derrière la gare, et où l'on retrouve notamment le Lotto Mons Expo ou encore le centre commercial des Grands Prés. La société de chemins de fer lance donc un concours pour sélectionner un architecte : l'heureux élu est Santiago Calatrava. Bien connu pour ses réalisations aux quatre coins du monde, il l'est tout particulièrement en Belgique pour son projet à la gare de Liège-Guillemins. Le tout premier budget prévu ? La somme de 37 millions d'euros.

Toutefois, ce projet de passerelle va très vite évoluer : il se transforme rapidement en chantier bien plus vaste et comprend la construction d'une gare flambant neuve. Le cahier des charges est profondément modifié, et le budget rehaussé à plusieurs reprises. "Entre l'étude de faisabilité de 2004 et l'avant‐projet définitif de 2011, le budget global est passé de 60,44 millions d'euros à 222,84 millions d'euros. Ces augmentations résultent surtout de l'abandon de la passerelle initialement envisagée au profit de la construction d'une gare‐passerelle avec services intégrés", détaille, dans un rapport publié fin 2022, la Cour des comptes. Malgré cette revue fondamentale du projet, pas de nouveau concours : Santiago Calatrava reste l'homme en charge. Un choix qui, comme le souligne la Cour des comptes mais surtout une enquête approfondie de nos confrères de la RTBF, est plus que suspect. "Cette modification du cahier des charges me semble poser un problème juridique assez important. [...] Ce n’est plus du tout le même objet et accessoirement ce n’est plus du tout le même budget", s'étonnait ainsi Thomas Cambier, avocat spécialisé en droit des marchés publics, interrogé dans le cadre de l'émission #Investigations en décembre 2020.

De son côté, la Cour des comptes appuiera le constat en soulignant que "la désignation du lauréat du concours d'architecture a été entachée de certaines lacunes" et que les nouvelles données du projet "auraient peut-être permis de retenir une autre offre si elles avaient été connues dès le début du concours". Certains candidats n'hésiteront d'ailleurs pas à parler de trucage pur et simple du marché public avant de s'assurer de la sélection de monsieur Calatrava. Bref, au début du chantier en 2013, les fondations sont déjà instables.

Mons 2015, enfin presque

La suite ne sera guère plus glorieuse. Plusieurs fois mis à l'arrêt, ou en tout cas fortement ralenti, le chantier prend un retard qui ne cesse de grandir. Les navetteurs en gare de Mons pourront ainsi contempler, pendant de nombreux mois, des escaliers fantômes ne menant nulle part, des matériaux prenants la poussière (ou la rouille), la silhouette prenant progressivement les allures d'un squelette sur le point de s'écrouler.

Les multiples entreprises qui prendront à tour de rôle à leur charge la construction de l'impressionnante structure métallique centrale viendront cristalliser le tout. Après Cordioli, première entreprise désignée, le trio composé de CIT Blaton, CFE et BPC Hainaut prendra le relais. Il sera à son tour remplacé par l'entreprise espagnole Emesa, qui cédera la place à la portugaise Martifer. Problèmes financiers pour les uns, conflits pour les autres, les mésaventures liées à la charpente métallique, véritable colonne vertébrale du projet, empêcheront l'avancement du chantier.

Parler de retard devient un euphémisme, le chantier de la gare de Mons devenant progressivement une toile de Pénélope. Initialement, la gare devait être une vitrine pour Mons 2015, choisie comme capitale européenne de la culture. Malheureusement, les touristes venus des quatre coins de l'Europe ne verront rien d'autre que les passerelles métalliques provisoires.

Une facture devenue astronomique

A Mons, le temps est également irrémédiablement devenu de l'argent. Entre la modification du projet et l'allongement interminable du chantier, le budget n'a eu de cesse d'être revu à la hausse. Les commanditaires vont rapidement s'éloigner des 37, puis 60, puis 222 millions d'euros initialement budgétés. Interrogé en janvier 2023, l'actuel ministre de la Mobilité George Gilkinet reconnaissait un nouveau surcoût de 16,8 millions d'euros du chantier en 2022, notamment dû à la flambée des coûts des matériaux, avançait-il.

"La Cour des comptes avait estimé en 2021 à 332 millions d’euros le coût de la gare. En ajoutant les 16 millions supplémentaires, on arrive à près de 350 millions", calculait ainsi le député fédéral Nicolas Parent. Autrement dit, une multiplication par dix du budget. Désormais attendue pour l'automne 2023, la nouvelle gare de Mons aura en tout cas marqué profondément les esprits mais, malheureusement pour ses concepteurs, pas pour les raisons espérées.