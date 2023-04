Vol de données, alerte, débauchage... Degroof Petercam en justice contre deux anciens employés

Ces deux ex-employés travaillaient pour le département SOP (Stock Option Plan), dont le business principal est d’échafauder des plans d’options sur actions accordés en guise de rémunération pour les cadres des entreprises. Un business très rentable. Le premier dirigeait ce département depuis 2020, le deuxième, âgé de 25 ans, y a travaillé de février 2021 à fin septembre 2022. Le premier est remercié fin septembre 2022 peu de temps après avoir lancé un signal d’alerte sur des pratiques de la banque qu’il juge douteuses. Le deuxième s’en va aussi fin septembre pour travailler dans une société concurrente Optimiti, créée par un ex-Degroof Petercam où l’on retrouve plusieurs ex-employés du desk SOP.

"Pas d’acharnement"

Peu de temps après leur départ, le service IT de Degroof Petercam découvre que “plusieurs dizaines de milliers de fichiers ont été téléchargés à partir de SOP share file”, a expliqué ce lundi Sophie Lens (cabinet Altius) l’avocate de Degroof Petercam. La banque doit assumer “sa responsabilité par rapport à des données à caractère personnel. Il y a des choses qu’elle doit faire”.

Raison pour laquelle elle intente plusieurs actions en justice. “Il y a beaucoup d’émotion dans la partie adverse. Non, il n’y a pas d’acharnement. On n’est pas là pour tuer deux personnes” poursuit Sophie Lens. “Le problème c’est que la banque a perdu le contrôle de données à caractère personnel. Elle essaie de limiter le préjudice, de préserver le secret d’affaires”, poursuit l’avocate. D’où la demande de la banque, qui a déjà été déboutée dans le cadre d’une requête unilatérale introduite au début de cette année, d’avoir accès au “support informatique” des deux ex-employés et de le faire examiner par un expert indépendant.

L’avocat de Samy Debbou, Philippe Campolini (cabinet Stibbe) a, lui, beaucoup insisté sur la “malveillance” dans ce dossier à l’égard des deux ex-employés, qui ont eu la visite d’un huissier de justice le 26 décembre en pleine période de Noël. “Ces initiatives ont engendré un stress important.” Il a estimé “choquante la légèreté avec laquelle la banque a lancé la citation” alors qu’il n’y a “pas la moindre preuve d’un téléchargement massif”. Les avocats des deux employés défendent la thèse que ce téléchargement est le résultat “d’un bug informatique". “Il n’y a aucune preuve que les dossiers seraient sortis de l’ordinateur de la banque. C’est à la banque à instruire”, a souligné Me Campolini.

”Pratiques illicites”

Ce dernier a rappelé la chronologie des faits, ce qui lui a permis de faire un lien direct entre les ennuis de M. Nebbou et le lancement d’alerte fait d’abord en interne et puis à la FSMA (le régulateur des marchés en Belgique), qui du reste n’a pas encore rendu le résultat son enquête.

Après avoir pris la tête de la division SOP, M. Nebbou “se rend compte de pratiques illicites et graves. Les clients sont trompés sur les marges”, souligne l’avocat. D’abord, il fait des signalements en interne. “Des personnes ont-elles été dérangées ?”, se demande l’avocat, évoquant également “une corrélation entre les bonus généreux et les personnes concernées par les pratiques dénoncées”. Le 9 novembre 2022, un signalement est fait, par l’intermédiaire du frère de M. Debbou auprès de la FSMA concernant les différentes pratiques. Ce message d’alerte est validé par la FSMA le 8 décembre. “Le lendemain, la banque communiquait sur le vol des données à tous les clients.”

À propos du lancement d’alerte, Me Lens a parlé de “certaines procédés de la banque” et a estimé “qu’il avait fait l’objet d’un traitement adéquat”.

Le jugement du tribunal du travail sera rendu le 12 juin.