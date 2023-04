La prolongation de la réunion de conciliation bien au-delà du timing prévu avait certes permis d’espérer un possible rapprochement des positions de la direction de Delhaize et des syndicats sur le dossier du passage en franchise des 128 supermarchés intégrés.

Il n’en a finalement rien été : syndicats et direction se sont quittés sur un constat d’échec, qui était d’ailleurs le scénario le plus probable.

“Nous avons attendu dix heures la fumée blanche pour voir si une alternative pouvait être discutée”, ont indiqué les syndicats à l’issue de la réunion de conciliation.

Pas d’alternative

Et le mot “alternative” est bien le nœud du problème : le groupe Delhaize n’entend pas adapter et encore moins revoir le plan annoncé le 7 mars dernier. La direction avait alors clairement annoncé que ce n’était pas “négociable”. Cela ne l’est toujours pas. Et le sera-t-il un jour ?

“Le combat va continuer, les grèves se poursuivront”, a souligné la présidente du Setca, Myriam Delmée. Une deuxième réunion en présence d’un médiateur semble “peu probable”, selon elle.

Reste que le rapport de force semblait inéluctablement évoluer en faveur de la direction de Delhaize ces derniers temps.

À peine une vingtaine de supermarchés étaient encore portes closes mardi. Cela ne traduit pas forcément une baisse de la détermination du personnel.

C’est surtout l’intervention d’huissiers qui force ces derniers temps la réouverture de magasins, comme ce fut le cas mardi matin à l’emblématique Delhaize Chazal (Schaerbeek).

La manière forte

Une ordonnance interdit en effet la mise en place de piquets de grève devant les magasins et les dépôts de Delhaize, sous peine d’astreinte.

Les syndicats ont logiquement dénoncé cette entrave au droit de grève. Le tribunal de première instance de Bruxelles doit se prononcer sur la requête des syndicats, ce qui pourrait redistribuer les cartes et redonner du tonus aux actions de grève.

Les syndicats tablent également sur l’attitude sans concession de la direction pour relancer les actions. “Je pense que la colère a augmenté”, a commenté Jan De Weghe du BBTK (syndicat socialiste flamand), qui table sur une reprise des actions en Flandre.

Delhaize, de son côté, déclare continuer à privilégier “un dialogue serein et constructif” et rappelle vouloir répondre à toutes les questions.

Direction et syndicats doivent se retrouver dans quelques jours, cette fois dans le cadre du Conseil d’entreprise mensuel. Ils vont bien devoir se parler. Mais vont-ils enfin s’entendre ?