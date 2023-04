La Maison Pierre Marcolini passe sous pavillon sud-coréen

”L’ambition de VM2 Holdings est d’être dans le super premium et dans le premium food en Asie”, explique le chocolatier. VM2 Holdings exploite déjà Godiva au Japon, en Corée du Sud, en Australie, de même que l’usine Godiva en Belgique. “Son arrivée va nous permettre d’accélérer les choses”, se réjouit Pierre Marcolini, connu pour ses chocolats haut de gamme et sa sélection des meilleures fèves de cacao. Accélérer sa croissance en Asie “dans sa globalité” : là où la Maison est déjà présente, à savoir au Japon (depuis plus de 20 ans – 9 boutiques) et en Chine (depuis 6 ans – 9 boutiques), mais aussi “peut-être d’ici 2 ou 3 ans, en Corée du Sud”. Mais aussi se renforcer “dans ses autres marchés en Europe”, tient à souligner le chocolatier. Soit la Belgique, la France, Monaco et le Royaume-Uni.

”Actuellement, nous avons 43 boutiques, toutes en propre, en Europe et en Asie, l’Europe et l’Asie constituant chacune la moitié du chiffre d’affaires (non communiqué, NdlR).” Marcolini vient d’ouvrir dans le quartier du Marais, à Paris où il a désormais 6 boutiques. “C’est un marché très difficile, très chauvin. Quand vous réussissez à Paris, c’est quand on pense que vous êtes un chocolatier français. C’est comme pour les chanteurs ou les acteurs”, sourit-il. “Nous réfléchissons à 2, 3 boutiques sur Londres, poursuit-il. Nous continuons la croissance en Europe, tant sur la partie retail que sur l’e-commerce sur laquelle on avance bien.” “Nous voulons consolider ce que l’on a fait en Europe et en Asie et ne pas y aller à tout va partout, résume Pierre Marcolini. Car le nombre d’artisans n’est pas exponentiel et la matière première n’est pas extensible et il faut y aller piano.”

Le groupe, qui emploie entre 350 et 400 personnes, est aussi présent à Brussels Airport, dans un aéroport à Tokyo et dans un autre à Shanghai en mai prochain. Il a aussi 2 boutiques en partenariat à Dubai et fait actuellement une préouverture, en partenariat aussi, à Doha (Qatar).

”Tout part de Haren”

Sachant que “tout part de Bruxelles et on en est fier, c’est pour cela que nous y avons 60 artisans”, souligne le chocolatier. Il y a un peu plus d’un mois, le groupe Marcolini a racheté un bâtiment de 3 500m2 à Haren, juste à côté de son atelier actuel. L’objectif est d’agrandir l’ensemble pour en faire des bureaux et un atelier neufs. L’agrandissement devrait permettre de tripler la production. “Peut-être pas dès l’été prochain, nous allons le faire à notre rythme.”

”Je reste à bord et je vais même rester longtemps à bord, indique encore celui qui est directeur artistique et de création. Pour l’heure, je suis à l’atelier où nous sommes occupés à travailler sur la collection de Noël.”