L’agence anversoise The Dot Society accueille deux pionniers du marketing numérique

Ils ont été les premiers employés de Google Belgique, en 2007. Deux ans plus tard, ils fondaient Semetis, qui deviendra la principale agence de marketing numérique belge. “Nous avons cédé les dernières actions que nous détenions encore dans Semetis en janvier”, indique Gabriel Goldberg. En 2015, le groupe américain Omnicom Media avait en effet pris le contrôle de Semetis.

Ayant coupé définitivement le cordon qui les liait encore à Semetis, les deux comparses ont décidé d’investir dans The Dot Society, une agence anversoise encore largement inconnue à Bruxelles. “Nous accompagnons les deux fondatrices, Caroline De Bruyn et Céline Vermeulen, depuis le début de leur aventure. Notre entrée au capital, comme actionnaires minoritaires, vient formaliser cette relation”, explique Gabriel Goldberg.

Pour Nicolas Debray, The Dot Society se distingue des autres agences belges de marketing numérique grâce à un positionnement unique. “Il n’y a aucun autre acteur ayant une approche verticale et étant concentré sur la prestation de tous les services marketing aux marques de mode, de beauté et de lifestyle, où la marque joue un rôle clé.”

Doubler de taille d’ici 2025

Caroline De Bruyn et Céline Vermeulen, diplômées toutes les deux de l’Université d’Anvers et de l’Antwerp Management School, peuvent déjà faire valoir plusieurs années d’expérience dans le marketing et le secteur de la mode. Céline Vermeulen a d’ailleurs travaillé avec des grands comptes chez Semetis, avant de mettre son expertise au service de marques de mode (comme Brantano, CKS et Fred&Ginger). Caroline De Bruyn, de son côté, a notamment travaillé chez Fashion Club 70.

Positionnée sur la mode, la beauté et le lifestyle, trois secteurs où l’aspect marque est crucial, The Dot Society livre des services dans tous les domaines du marketing numérique, depuis la stratégie numérique à la veille stratégique, en passant par la publicité numérique, le marketing automation (CRM) et la création de contenus. The Dot Society compte parmi ses clients des marques de mode telles que Torfs et Les Jumelles, des marques de beauté telles que Pronails et Authentic Beauty Concept (Groupe Henkel), et des marques de lifestyle telles que gofluo, OSAKA World et Bavet. L’agence, qui compte à ce jour une dizaine de collaboratrices, travaille déjà pour plus de 60 marques. “L’ambition est de doubler de taille d’ici 2025”, conclut Gabriel Goldberg.