Le groupe de Vincent Bolloré envisage de céder ses dernières activités de logistique à celui du milliardaire Rodolphe Saadé

Dans un communiqué, CMA CGM indique que cette acquisition envisagée "s’intègre dans la stratégie du groupe", qui mise de plus en plus, à côté de son métier historique du transport maritime, sur la logistique, soit le stockage, la gestion et le déplacement des marchandises de ses clients à travers la planète. C’est surtout l’œuvre de sa très grosse filiale Ceva, rachetée en 2019. En mettant la main sur Bolloré Logistics, l’entreprise sudiste récupérerait, outre des entrepôts surtout situés en Europe et en Asie, une activité de commission de transport. C’est-à-dire d’intermédiaire logistique : "Quand L’Oréal a besoin d’envoyer des produits à Singapour, elle demande à Bolloré Logistics de lui faire une offre au meilleur prix pour s’occuper de la livraison. C’est très informatisé", explique une source proche du groupe Bolloré.

Le morceau convoité par CMA CGM représente un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros, pour un peu plus de 400 millions de rentabilité opérationnelle. "C’est un très grand projet industriel qui va faire rentrer CMA CGM dans le top 5 des logisticiens mondiaux, affirme la même source. Ils lorgnaient cette activité depuis longtemps. On assiste à un formidable mouvement de concentration dans le transport maritime et la logistique, avec les gros du secteur qui regroupe les activités."

"Toujours eu de l’appétit"

Cette nouvelle grosse opération confirme la montée en puissance de Rodolphe Saadé dans le paysage économique français. Depuis trois ans, le fils aîné du fondateur de CMA CGM, Jacques Saadé, multiplie les rachats et les investissements. Il a notamment repris des terminaux portuaires à Los Angeles et New York et les sociétés françaises Gefco et Colis Privé, a pris des participations dans Air France, M6 et Eutelsat, a acquis la Provence… Cette boulimie est rendue possible par les résultats extravagants enregistrés par le groupe à la faveur de l’envolée miraculeuse des tarifs de fret dans la foulée de la reprise mondiale post-Covid. En 2021 et 2022, il a dégagé près de 43 milliards de dollars de bénéfice net, ce qui en fait l’entreprise française la plus profitable de ces deux années. Autant de cash qu’il peut réutiliser à loisir.

Lors d’un entretien avec Libé mi-février, le super-milliardaire de Marseille expliquait sa frénésie en ces termes : "J’ai toujours eu de l’appétit. C’est dans les gènes. Mon père était comme cela. Je suis motivé par le développement et la croissance de l’entreprise, qui sont des signes de sa bonne santé. Le cœur de mon métier est le transport maritime. Ensuite, il y a la logistique. J’ai voulu diversifier pour le jour où le shipping ira mal. C’est un métier cyclique, on ne verra pas une autre année 2022 avant de très nombreuses années. Et j’ai les moyens de regarder en dehors de mon métier."

Virage stratégique majeur

Pour le vendeur, cette annonce est également très significative. Elle marque le désengagement du groupe Bolloré des activités historiques sur lesquelles il s’est construit depuis que Vincent Bolloré a pris dans les années 80 la tête de cette entreprise familiale, autrefois versée dans la fabrication du papier à cigarette OCB. Après la cession, définitive en décembre 2022, à la société italo-suisse MSC de ses activités portuaires en Afrique pour près de 6 milliards d’euros, il pourrait, s’il se met d’accord avec CMA CGM sur cette opération, se défaire d’un nouveau gros bout de ses revenus. Cette décision acterait un peu plus un virage stratégique majeur, son recentrage sur les médias et le divertissement. Il se fait à travers sa participation de contrôle dans Vivendi (29 %), la maison mère de Canal +, Havas, Lagardère, Prisma et Gameloft, également actionnaire d’Universal Music, de Telecom Italia, de FL Entertainment et Prisa.

Ce petit empire, déjà bien constitué, pourrait être appelé à grandir encore grâce aux milliards récupérés dans la vente des différentes activités logistiques. Quel usage pourrait-il en être fait ? Canal + a envisagé ces derniers mois des acquisitions majeures aux Etats-Unis, dans la télévision payante ou la production audiovisuelle et cinématographique. D’autres spéculent sur la volonté de Vincent Bolloré de monter encore au capital de Vivendi pour asseoir son emprise sur cet acteur du CAC 40. Avec l’argent dont il pourrait bientôt disposer, il a désormais l’embarras du choix.