"La loi Renault s'applique et il y aurait un impact sur l'emploi et sur un nombre limité de magasins", précise l'entreprise dans un communiqué. "Colruyt Group a également l'intention de faire appel à un partenaire solide pour Dreamland. Colruyt Group pense que ToyChamp, une entreprise familiale belge et un acteur rentable sur le marché du jouet, est le partenaire idéal. Les deux parties sont parvenues à un accord de principe selon lequel ToyChamp acquerrait 75 % des actions de Dreamland."

La raison évoquée par le groupe est la "baisse des volumes" qui génère "un impact significatif sur leur rentabilité". "Cette situation est due au marché économique difficile dans lequel les deux formules non alimentaires opèrent et est renforcée par l'environnement macroéconomique actuel."

L'accord avec ToyChamp sera concrétisé dans les mois à venir, l'ambition étant de réaliser l'intégralité de la transaction d'ici la fin de l'année 2023.