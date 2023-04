Les syndicats dénoncent l'interpellation d'une permanente sur le parking du Delhaize de Mons

Un huissier avait été envoyé sur le site montois pour la première fois depuis l'entame du conflit social, pour garantir l'ouverture du magasin et l'accès de la clientèle, a retracé Bertrand Delplanque, permanent SETCa, a retracé Bertrand Delplanque, permanent SETCa. "La police a demandé sa carte d'identité à notre collègue de la CNE" mais cette dernière ne s'est pas immédiatement exécutée. "Au bout d'un moment, un policier l'a menottée et elle a été embarquée dans une voiture banalisée. Elle a été libérée plus tard à la condition de respecter l'ordonnance émise, qui stipulait que nous ne pouvions plus nous trouver sur la propriété privée de Delhaize", a conclu M. Delplanque.

La direction de Delhaize a confirmé l'intervention d'un huissier accompagné de la police, relevant qu'une quarantaine de personnes "relativement agressives" débordaient sur la chaussée. Le permanent SETCa a rejeté toute agressivité dans le chef des grévistes.

"Le personnel est certes déçu et remonté après l'échec", la veille, de la médiation entre direction et syndicats via un conciliateur social, "mais cela fait déjà sept semaines et le conflit n'a jamais dégénéré. C'est regrettable et honteux d'en arriver là", a commenté Bertrand Delplanque.

"La présence d'huissier, les interventions de plus en plus violentes de la police tendent un conflit qui est pourtant pacifiste sur les piquets de grève", souligne pour sa part le front commun. "Quelle sera la prochaine étape, (...) les chars de l'armée?"

Les syndicats n'acceptent pas la décision annoncée le 7 mars par la direction de faire passer sous franchise l'ensemble des 128 magasins détenus en gestion propre.

