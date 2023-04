Shyfter lève des fonds pour s'étendre en France: "On compte doubler notre portefeuille de clients"

À lire aussi

Cet argent frais doit servir, principalement, à assurer la poursuite de la forte croissance de Shyfter. Fondée en 2019 par Lionel Hermans et Vincent Baille, Shyfter a triplé sa base clients et son chiffre d’affaires chaque année. Les objectifs des deux fondateurs sont ambitieux : atteindre rapidement 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires récurrent annuel (contre 650 000 euros en 2022), se développer à l’échelle internationale et atteindre le seuil de rentabilité fin de cette année. “Grâce à nos différents partenariats, notamment avec les secrétariats sociaux qui proposent Shyfter à leurs clients, on compte doubler notre portefeuille de clients et tripler notre staff d’ici fin 2024 (14 personnes actuellement, NdlR)”, avance Lionel Hermans, CEO de la société.

Déjà 15 % de clients en France

Shyfter a développé une plateforme SaaS (”Software as a Service”) avec des solutions qui permettent de digitaliser toute une série de tâches liées à la gestion des ressources humaines : planning du personnel, gestion des horaires, enregistrement des heures de travail, gestion des contrats de travail (étudiants, flexi-jobs, …), calcul de productivité, intégration des contraintes légales, préparation des fiches de paie en collaboration avec les secrétariats sociaux, etc. Shyfter intègre progressivement l’intelligence artificielle à sa plateforme afin de générer des plannings automatisés en tenant compte du taux de maladie, de la productivité, de l’absentéisme et de la flexibilité des employés.

guillement "Notre mission est de faire gagner du temps à nos clients en évitant les erreurs et doubles encodages."

En un peu plus de trois ans de commercialisation, Shyfter a convaincu plus de 1 000 clients, dont 85 % en Belgique, à utiliser sa plateforme. La start-up s’adresse prioritairement aux PME comptant entre 25 et 100 collaborateurs et, plus particulièrement, à celles qui recourent à du personnel flexible et à horaire variable (étudiants, flexi-jobs, intérimaires, …). De nombreux clients de Shyfter sont actifs dans les secteurs de la restauration et de la distribution. Parmi eux, on retrouve Exki, Burger King, Quick, KFC, Pierre Marcolini, … “Notre mission est de faire gagner du temps à nos clients en évitant les erreurs et doubles encodages. Nous voulons également rendre ludique la gestion des horaires du personnel et des RH”, souligne Lionel Hermans.

Outre son développement en Belgique, Shyfter compte déjà 15 % de clients français. “Notre solution s’adapte assez facilement aux règles et contraintes locales, ce qui nous permet de nous étendre et nous déployer assez rapidement sur d’autres marchés”, déclare Lionel Hermans. La France constituera l’une des priorités de 2023. D’autres pays européens sont déjà prévus pour 2024 et 2025.