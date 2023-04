Au début du mois, Tesla a déjà baissé les prix de certaines versions de ses modèles S et X les plus chers aux États-Unis, et le constructeur a également réduit ses prix au début du mois de mars et à la mi-janvier.

Vendredi dernier, d'autres baisses de prix ont suivi dans plusieurs pays européens, entre autres. Par exemple, la version de base de la Model 3 coûtera désormais 41 990 € aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au Luxembourg. Il s'agit de baisses de 3 000 € pour les Pays-Bas et la France, et de 2 000 € pour l'Allemagne. En Belgique, le prix est resté inchangé à 45 970 euros.

En France, le prix du SUV Model Y a également baissé. Celui de la version de base a baissé de 2 000 euros pour s'établir à 44 990 euros. En Allemagne, le prix était à peu près le même depuis janvier. En Belgique, la version de base du Model Y coûte 47.970 euros, aux Pays-Bas 46.990 euros.

Toujours en Europe, certaines versions des modèles S et X les plus chers, dont les versions de base coûtent plus de 100 000 euros, sont devenues moins chères dans plusieurs pays.

Selon Tesla, ces baisses de prix sont possibles parce que le constructeur est en mesure de produire davantage de voitures. Le dirigeant Elon Musk espère que cette stratégie stimulera la demande, après plusieurs trimestres de livraisons décevantes. Mercredi, l'entreprise présente ses résultats pour le premier trimestre de cette année.