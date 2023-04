Il s'agit de huit magasins à Bruxelles et d'un en Wallonie, précise le porte-parole. En Flandre, tous les magasins sont ouverts. La logistique fonctionne également normalement.

Delhaize a annoncé début mars qu'il souhaitait transférer ses 128 magasins propres à des opérateurs indépendants. Depuis lors, les magasins ont été fermés presque tous les jours en signe de protestation.

Après l'échec d'une réunion de réconciliation entre la direction et les syndicats mardi, ces derniers avaient prévenu que les grèves allaient s'intensifier. Mais pour l'instant, le nombre de magasins fermés chaque jour a diminué. Le tribunal a également ordonné à Delhaize d'interdire les postes de grève pour les magasins et les dépôts dans un certain nombre d'endroits, et ce jusqu'à la fin du mois d'avril. Delhaize envoie des huissiers de justice dans les succursales où il y a des affiches de grève.