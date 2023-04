Des investisseurs belges montent à bord de Kate, la nouvelle "micro-voiture" électrique française

guillement Près de 90% des composants de L'Original sont fabriqués en Europe. Le châssis, le moteur et les batteries sont français."

En faisant l’acquisition de Nosmoke et de son usine de Cerizay, dans le département des Deux-Sèvres (région Nouvelle-Aquitaine), les fondateurs de Kate ont mis la main sur un outil industriel et une expertise du secteur automobile qui, explique Thibaud Elzière, ont permis à la start-up franco-belge de gagner du temps dans un secteur en pleine effervescence. “On est parvenu à diviser par deux le temps d’assemblage de la version améliorée de la Nosmoke, indique Matthias Goldenberg, CEO de Kate. Près de 90 % des composants de L’Original sont fabriqués en Europe. Le châssis, le moteur et les batteries sont français”.

”K1”, futur modèle à moins de 15 000 euros

L’Original, qualifiée de “voiture de plage” électrique pour un public aisé (son prix de vente est compris entre 25 000 et 31 000 euros, avec une autonomie allant de 100 à 200 km), fait figure de rampe de lancement pour la “K1”, modèle qui sera dévoilé à la fin de l’été et dont le démarrage de la production est annoncé pour la fin de 2024. “La K1 aura 200 km d’autonomie, pèsera moins de 450 kg, sera équipée de 4 places et 4 portes, aura un grand coffre et atteindra une vitesse de 90 km/h”, détaille Matthias Goldenberg. Surtout, le prix de vente de la K1 sera inférieur à 15 000 euros, ce qui est un prix abordable pour une voiture 100 % électrique de ce type.

Matthias Goldenberg, co-fondateur et CEO de Kate ©Kate

”Cette voiture électrique légère, adaptée aux enjeux d’aujourd’hui, peut accueillir jusqu’à 4 personnes, ce qui la rend parfaite pour les trajets quotidiens, les courses ou encore pour se rendre au travail en ville ou à la campagne. Avec son design moderne et sa performance exceptionnelle, la K1 est destinée à devenir l’une des voitures les plus emblématiques de notre époque”, déclare Pierre Escrieut, CTO et co-fondateur de Kate.

Les concepteurs de Kate, qui puisent leur inspiration des “Kei Car” japonaises (des micro-voitures développées à partir des années 1950), défendent l’idée de véhicules légers à quatre roues, adaptés au transport de personnes et de charges, pour répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux du quotidien. “Nous avons l’intime conviction que les SUV de deux tonnes, thermiques ou même électriques, ne constituent pas le futur de la mobilité du quotidien. La voiture de demain, celle des trajets de tous les jours, sera légère, propre, sobre et protégera autant son conducteur et son passager que les autres usagers de la route. C’est une solution à la décarbonation de l’industrie automobile. Mais ce qui fera son succès, ce sera d’abord et avant tout qu’elle sera moins chère à produire, à utiliser et à entretenir qu’une voiture traditionnelle”, expose Matthias Goldenberg.

Un premier tour de table à l’accent belge

Pour financer le lancement de L’Original (dont la livraison des premiers clients vient de démarrer) et, surtout, financer le développement de son concept de micro-voiture K1, Kate a récemment bouclé une première levée de fonds de 7 millions d’euros auprès d’investisseurs proches des secteurs de la tech et de l’automobile. Parmi eux, on trouve plusieurs investisseurs belges, dont des family offices et des business angels. C’est le cas de Christophe Maurissen (CEO d’Alcogroup), Jean-Guillaume Zurstrassen (Belcube), Quentin Nickmans (Hexa/eFounders), Edouard Janssen ou encore Hubert Bonnet (Fondation CAB). Des personnalités françaises, comme Julien Lemoine (fondateur d’Algolia et pilote de course automobile) et Emmanuelle Brizay (AC8 Invest), ont aussi pris part au tour de table. “On a senti beaucoup moins de frilosité, en Belgique, à investir dans un projet industriel comme le nôtre”, glisse, au passage, le CEO de Kate. Une deuxième levée de fonds, plus importante, est d’ores et déjà programmée pour cette année.

L'Original est assemblé à Cerizay, en Nouvelle-Aquitaine. ©Kate

Financièrement, la jeune pousse franco-belge peut déjà compter sur les revenus des dernières livraisons du modèle Nosmoke et sur ceux de L’Original. En 2022, les ventes de la Nosmoke ont dépassé les 4 millions de chiffre d’affaires. La production de L’Original restera limitée : entre 1 000 et 1 500 véhicules par an. En revanche, pour le futur modèle K1, l’objectif est nettement plus ambitieux. “À l’horizon de 2026-2027, nous visons une production de 200 voitures par jour”, conclut Matthias Goldenberg.