Ikea va investir 2 milliards aux Etats-Unis, un record

La holding Ingka, qui regroupe la plupart des magasins Ikea et représente plus de 90% de son chiffre d'affaires total, prévoit notamment d'ouvrir huit nouveaux magasins et neuf points de vente sur le sol américain, ce qui créerait plus de 2 000 emplois, selon l'entreprise basée aux Pays-Bas.

"C'est le plus gros investissement que nous ayons fait dans un seul pays", a déclaré à l'AFP Tolga Öncü, responsable des ventes d'Ingka, qui voit des "possibilités infinies" de développement sur ce qui est actuellement le deuxième marché national du groupe après l'Allemagne.

Actuellement, la marque bleue et jaune dispose de 51 points de vente et de 16.600 employés aux Etats-Unis, où elle s'est lancée en 1985.

De nouveaux magasins devraient déjà voir le jour dès cet été à San Francisco, en Californie, et à Arlington, en Virginie, selon Ikea.

Les investissements viseront tout le pays, mais notamment le Sud.

Le numéro un mondial du meuble a accéléré son expansion mondiale ces dernières années, portant le nombre de magasins à 474 l'année dernière.

La décision d'ouvrir des magasins aux Etats-Unis confirme que le géant né en Suède n'a pas l'intention de se détourner du coeur de son modèle.

"Le magasin était, est, et continuera à être la part la plus importante d'Ikea", souligne M. Öncü.

La firme continue aussi de grandir en Europe, où elle investit par exemple en Espagne 150 millions d'euros dans l'ouverture de nouveaux magasins d'ici 2025.

Ikea a en revanche nettement souffert en 2022, en conséquence notamment de l'arrêt de ses activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Celle-ci s'est traduite par la fermeture de 17 magasins, des milliers de suppressions d'emplois et l'arrêt de plusieurs sites de production.

Ingka ainsi que l'autre principale entité de la multinationale, Inter Ikea, ont vu leurs bénéfices fondre l'an passé.

Mais l'année 2023 a bien commencé, selon M. Öncü.

"Nous n'avons pas encore de chiffres, mais si l'on parle de tendances, nous faisons mieux que nos attentes dans toutes les parties du monde. Nous voyons l'Europe marcher très bien, et les visites augmenter presque partout, sur Internet mais particulièrement dans les magasins", selon le responsable d'Ingka.