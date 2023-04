La chasse en Belgique pèse près de 400 millions d’euros : "C'est l’équivalent de plus de la moitié du budget wallon pour l’agriculture et la nature"

“Dans les débats et les questions parlementaires qui reviennent régulièrement, il y a un côté émotionnel. L’aspect économique n’est en revanche jamais évoqué”, nous explique Benoît Petit, Président du Royal Saint-Hubert Club de Belgique. L’analyse de PwC “illustre combien la chasse en Belgique dépasse le cadre de l’activité récréative isolée et se doit d’être considérée comme un secteur à part entière, strictement réglementé, qui profite à maints égards à la société belge dans son ensemble”, souligne encore le communiqué.

Les dépenses des chasseurs belges. ©IPM Graphics

Pour arriver à ces 400 millions, PwC a additionné les dépenses directes effectuées par les chasseurs résidant en Belgique, les dépenses liées à l’organisation des journées de chasse et les recettes perçues par les pouvoirs publics (voir infographie). Le consultant s’est aussi appuyé sur un questionnaire envoyé aux quelque 24 000 chasseurs (dotés d’un permis) établis en Belgique ; 2 397 d’entre eux y ont répondu. L’étude se focalise sur la saison cynégétique 2019-2020 afin de supprimer le biais potentiellement dû à la pandémie de Covid-19.

”Rien d’excessif”

Le montant de dépenses directes du chasseur est de 16 932 euros par an, montant qui a été multiplié par le nombre de permis. Soit plus de 400 millions auxquels PwC a soustrait les doubles comptages avec les autres frais. Une fois ces déductions effectuées, le montant total obtenu est de 233 millions d’euros par an. En y ajoutant les dépenses liées à l’organisation des journées de chasse (137 millions) et les recettes perçues par les pouvoirs publics (24 millions d’euros par an), on arrive à 394 millions d’euros.

Dans les dépenses des chasseurs, le poste transport vient en deuxième position derrière la participation à des chasses collectives. Est-il logique de tenir compte des pleins d’essence et des achats de voitures ? N’est-ce pas une façon de gonfler les chiffres ? “Le chasseur se déplace beaucoup avec des véhicules appropriés. Je n’ai pas le sentiment que PwC a voulu gonfler les chiffres. Au contraire, il n’a pas pris en compte certaines dépenses qui auraient pu se justifier comme tous les auxiliaires de la chasse. Franchement, il n’y a rien d’excessif. Je pensais même qu’ils iraient plus loin”, nous répond Benoît Petit.

Cette étude montre aussi clairement les “importants revenus directs” que génère la chasse pour les pouvoirs publics. La recette la plus importante provient des locations des droits de chasse. Pour les communes possédant des territoires de chasse importants, ce revenu constitue une contribution pouvant aller jusqu’à̀ 8 % du budget annuel.

Rôle de régulation

L’étude met aussi en avant le rôle de régulation que joue le chasseur par rapport notamment à la surabondance des cervidés et des sangliers, ce qui permet d’éviter des coûts pour les autorités publiques. Et de donner l’exemple “particulièrement éclairant” du canton de Genève où la chasse est interdite depuis 1974, ce qui est allé de pair avec une forte augmentation de sangliers. Ces animaux ont entraîné de multiples dégâts qui ont poussé le canton à faire appel des gardes publics. “La Belgique n’a pas les moyens comme le canton de Genève de se payer des fonctionnaires”, constate Benoît Petit. Lequel voit le chasseur comme une “sentinelle garante des biotopes”. Le coût d’un scénario du type du canton de Genève est estimé à plus de 33 millions d’euros par an rien que pour les pouvoirs publics belges.

La Wallonie, la région la plus fréquentée pour la chasse

Au cours de la saison cynégétique 2019-2020, plus de 24 000 chasseurs ont été recensés sur l’ensemble du territoire belge. On en compte 11 715 domiciliés en Wallonie, 11 388 en Flandre et 1 059 à Bruxelles. La Wallonie est la région la plus fréquentée pour la pratique de la chasse avec 18 942 permis délivrés au cours de la saison cynégétique 2019-2020. Au cours de la même période, la Flandre en a délivré 12 343.

Le chasseur moyen chasse environ 20 jours par an en chasse collective et une dizaine de jours par an en chasse individuelle. Les prix de location du droit de chasse privé sont très variables en plaine et en forêt. En Région flamande où, les terrains de chasse (814 589 ha) sont composés majoritairement de plaines, un hectare y est loué pour 12 €/an en moyenne. En Région wallonne, les 286 400 ha de forêt privée se louent généralement au prix moyen de 40 €/an par hectare. Quant aux 679 361 ha de plaine, ils se louent autour de 10 €/ha à l’année.