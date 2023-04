Olivier de Wasseige, remercié par l’UWE : “Je suis choqué, mais je suis fier de mon bilan”

Le relationnel a dû peser lourd

Olivier de Wasseige occupait la fonction d’administrateur délégué depuis 2017. “Le Conseil d’administration de l’UWE souligne unanimement l’apport de Olivier de Wasseige pour l’organisation patronale, dont il a notamment augmenté la visibilité. Grâce à Olivier de Wasseige, l’UWE est aujourd’hui un acteur incontournable du débat sur l’avenir et le développement d’une Wallonie harmonieuse et prospère”, poursuit le communiqué au nom de l'UWE. En coulisses, la nouvelle fait l’effet d’une petite bombe. Si la personnalité d’Olivier de Wasseige a parfois pu “sur la forme poser quelques problèmes relationnels avec certains membres d’UWE, dont l’un ou l’autre a d’ailleurs quitté l’entreprise depuis lors, le tandem avec Pierre Mottet montrait quelques signes de tensions. Olivier de Wasseige aimait tirer la couverture à lui”, nous glisse une source en interne. Une autre nous explique que “c’est tout de même ce qu’on demandait aussi à Olivier de Wasseige, de se montrer. Mais ses relations avec l’ancien président Jacques Crahay (Cosucra) et le nouveau Pierre Mottet, n’étaient pas au beau fixe. Cette question relationnelle a dû peser lourd dans la balance.”

À lire aussi

”Fier de mon bilan”

Le conseil d’administration de l’UWE a aussi mis en avant le coût salarial du CEO pour justifier cette décision. “C’est faux. Mon salaire n’a rien d’extravagant, et est complètement aligné sur celui de l’ancien administrateur délégué Vincent Reuter, hors indexation”, se justifie Olivier de Wasseige. L’homme, quoi qu’il en soit, ne ménageait pas sa peine pour porter haut les couleurs de l’UWE dans les médias. Omniprésent dans les médias, Olivier de Wasseige assure être fier de son bilan. “Sur le plan stratégique, on a beaucoup réfléchi à la manière de mieux positionner l’institution. Par ailleurs, et c’est très factuel, j’ai augmenté les fonds propres de l’UWE de 2 millions d’euros en 5 ans, ce qui nous permet de faire face à des temps plus compliqués au niveau des cotisations. Je pense aussi que l’UWE est redevenue un acteur parfaitement audible au niveau du monde politique”, dit-il. Et d’ajouter que “je reçois des tas de messages de soutien du monde politique et patronal. Il y a une totale incompréhension par rapport au job réalisé et à la personnalité – l’honnêteté, le franc-parler, le volontarisme et la pédagogie. Des gens que je connais m'envoient des messages pour me dire merci pour ce que j'ai fait pour les entreprises”, conclut-il.

En attendant de trouver un successeur à Olivier de Wasseige, en lien étroit avec son Conseil d’administration, le Président de l’UWE, Pierre Mottet, “accompagnera l’équipe de direction le temps nécessaire à l’implémentation d’une organisation optimale”, conclut le communiqué de l’organisation patronale.