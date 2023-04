Airbus dévoile sa station spatiale du futur (VIDEO)

À lire aussi

Le “bâtiment” de l’espace comportera trois étages avec, au centre, un tube entouré d’une serre. Un étage “spin deck”, où la gravité sera générée de manière artificielle sera aussi présent, une vraie avancée technologique. Avec l’apesanteur, les os et les muscles de notre corps se dégradent plus vite, mais avec cette gravité artificielle, ce ne sera plus le cas.

De forme cylindrique, mesurant huit mètres de diamètre, la station pourra être lancée en “une fois” sans qu’elle soit assemblée par après dans l’espace. Le bâtiment flottant pourra accueillir jusqu’à huit personnes à son bord.