Réunis lors d'une assemblée générale, les actionnaires de la banque d'Etat ont voté pour le versement de 565 milliards de roubles (6,3 milliards d'euros au taux actuel), a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Les plus importants dividendes de l'histoire de la banque donnent au marché le signal qu'une grande entreprise se sent confiante et que l'économie s'est adaptée à la situation en cours", a assuré le ministre russe des Finances, Anton Silouanov.

Egalement cité, le patron de Sberbank, Guerman Gref, a affirmé qu'il était "très important" que cette somme soit versée après une année 2022 "compliquée", précisant que la moitié des dividendes sera versée à l'Etat russe, actionnaire majoritaire, et le reste aux 1,5 million d'actionnaires privés.

Le Conseil de surveillance avait recommandé mi-mars de verser ces dividendes records.

Un expert financier russe, Konstantin Assatourov, cité par le média économique RBK, avait alors expliqué que le besoin de revenus supplémentaires de l'Etat russe était la première raison de cette générosité de Sberbank.

Le budget fédéral russe est actuellement soumis à une forte hausse des dépenses, en particulier militaires mais aussi à cause de la baisse des rentrées issues des hydrocarbures.

Début mars, M. Gref avait annoncé que le bénéfice net en 2022 de Sberbank s'était effondré de près de 80%, résultat, selon lui, d'une "année extrêmement difficile".

Dans la foulée des premières sanctions visant sa filiale européenne, Sberbank avait annoncé début mars 2022 se retirer du marché européen. Fin mai, l'entreprise avait été exclue du réseau Swift.

Sur demande du gouvernement russe, le groupe n'avait pas versé de dividendes en 2022.