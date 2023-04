Levv réutilise la chaleur des data centers pour chauffer l'eau des bâtiments

Les deux entrepreneurs développent leur premier prototype il y a trois ans au sein du projet Recy-K de l’agence Bruxelles-Propreté. Ils sont ensuite accompagnés par le programme SEEDS de CoopCity pendant un an, avant de remporter l’appel à projets “Numérique et transition économique” de la Région bruxelloise. Un montant de 75 000 euros permet à levv de redesigner son prototype, d’affiner son business model et d’effectuer les premiers développements de sa plateforme cloud. “C’est ce qui rend notre proposition unique. Deux entreprises à notre connaissance, une en France et une aux Pays-Bas, recyclent la chaleur des data centers, mais nous sommes les seuls à coupler cette proposition avec une offre de service cloud serverless (modèle de développement informatique qui permet de créer et exécuter des applications sans avoir à gérer des serveurs, NdlR)”, appuie Luis Akakpo.

Cinq serveurs pour chauffer l’eau de 160 appartements

Concrètement, la start-up possède ses propres serveurs – aujourd’hui au nombre de cinq dans son “mini data center” – qu’elle immerge dans une huile minérale. La chaleur émise par les serveurs quand ils fonctionnent est directement transmise à l’huile, qui chauffe. “Chaque watt utilisé par le serveur est converti en chaleur, détaille Julien Gassend. L’huile agit comme un liquide de refroidissement ce qui évite de climatiser toute la pièce de manière énergivore. Facile à se procurer et peu onéreuse, l’huile évite la corrosion des équipements et n’a quasiment jamais besoin d’être changée grâce à un système de filtration. Aujourd’hui, très peu d’entreprises en Europe utilisent le refroidissement par immersion dans leurs data centers.”

À noter qu’il n’existe pas de chiffres précis et globaux concernant la consommation énergétique des data centers dans le monde, les enquêtes existantes étant menées par des organismes et scientifiques indépendants aux méthodologies diverses.

Le "mini data center" de levv, avec un premier serveur qui baigne dans l'huile minérale transparente. ©Fleur Olagnier

L’huile chauffe, donc, et voyage dans un circuit relié à un ballon d’eau chaude. La chaleur est alors transmise à l’eau, qui gagne environ 15 degrés par rapport à sa température initiale. Un chiffre vérifié sur l’installation pilote.

Pour l’instant, le ballon de démonstration alimente un petit robinet dans les locaux de la jeune pousse. Mais l’objectif est de pouvoir installer des data centers de ce type dans n’importe quel bâtiment, dans la chaufferie commune, afin d’alimenter en eau chaude sanitaire toute l’infrastructure. “Notre première installation va équiper d’ici le mois de mai l’immeuble d’une Société Immobilière de Service Public (SISP) bruxelloise. Ainsi, avec cinq serveurs, on pourra chauffer l’eau pour 160 appartements et valider notre solution dans des conditions réelles avant une mise à l’échelle”, souligne Luis Akakpo.

Une offre cloud à part entière

Quel rapport avec le cloud, nous direz-vous ? levv compte utiliser les serveurs qu’elle installe dans les chaufferies des bâtiments pour proposer de la puissance de calcul aux entreprises via sa propre plateforme cloud de type serverless. Dans un premier temps, levv aimerait séduire les sociétés actives dans l’économie circulaire et la transition énergétique. “Nous allons proposer la plus petite unité de calcul à deux euros par mois pour 256 mégabit de RAM et un huitième de processeur (CPU), pose Luis Akakpo. Nos deux concurrents néerlandais et français récupèrent aussi la chaleur des serveurs en proposant un service informatique. Mais ils louent les serveurs sous le modèle d’infrastructure-as-a-service (IaaS) tandis que nous développons une véritable plateforme cloud gérée, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur leurs applications et de ne pas se soucier de l’infrastructure cloud.”

En outre, les utilisateurs de la plateforme cloud de levv auront en bonus la possibilité de visualiser à tout moment la consommation énergétique de leurs sites web et applications.

D’ici trois ans, la jeune pousse vise un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros et une équipe de 6 personnes. Cette année, elle cherche à lever un peu moins d’un million d’euros et a déjà soumis une demande à l’organisme public qui finance et soutient la recherche et l’innovation en Région de Bruxelles-Capitale : Innoviris.