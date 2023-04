Drame du Rana Plaza, dix ans plus tard : "Il n’y a pas de changement révolutionnaire dans les pratiques des marques de textile"

"Au Bangladesh, le salaire minimum actuel s’établit à 69 euros par mois. Il est révisable tous les 5 ans." ©D.R.

“C’est la catastrophe la plus tragique et la plus meurtrière que l’industrie textile ait connue, confirme Sanna Abdessalem, coordinatrice d’achACT, coalition d’organisations qui soutient les luttes des travailleurs qui fabriquent nos vêtements. Ce drame a aussi révélé des conditions salariales extrêmement basses des travailleurs et des objectifs de production intenables. Le modèle fast fashion : toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher.”

Dix ans après, est-ce que les choses ont changé dans le secteur ?

L’Accord Bangladesh relatif à la prévention des incendies et la sécurité des bâtiments a vu le jour dans la foulée du drame. Depuis 2021, il s’appelle l’Accord international pour la santé et la sécurité dans l’industrie textile et de l’habillement : 195 marques se sont engagées juridiquement à le respecter. Celui-ci a rendu les lieux de travail plus sûrs pour 2,5 millions de travailleurs au Bangladesh. Fin 2022, il a été étendu au Pakistan. À l’heure actuelle, 45 entreprises l’ont signé.

Un Accord appelé à encore s’étendre ?

Le limiter à deux pays, c’est bien trop peu par rapport à l’étendue de la production. D’autres pays ont fait l’objet d’études de faisabilité : le Sri Lanka, le Maroc et l’Inde. À suivre donc.

Toutes les entreprises qui s’approvisionnent au Bangladesh et au Pakistan sont appelées à s’engager. Qui manque à l’appel ?

Une douzaine de grands noms dont Levi’s, Ikea ou Decathlon.

Les conditions salariales ont-elles évolué ?

Au Bangladesh, le salaire minimum actuel s’établit à 8 000 takas (69 euros) par mois. Il est révisable tous les 5 ans. La prochaine révision est prévue à l’automne. Mais le salaire vital, tel qu’estimé par l’Asian Floor Wage Alliance, s’établit, lui, à 53 000 takas (450 euros). On en est très loin ! Ensuite, les derniers exemples de mobilisation syndicale au Bangladesh ont été très largement réprimés, c’était en 2018, précisément pendant les négociations de salaires…

Une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises est en discussion au Parlement européen…

Elle devrait être votée en séance plénière fin mai, début juin. D’ici là, nous voulons mobiliser les citoyens. Nous organisons notamment un rassemblement commémoratif ce 24 avril à 11h30 place de la Monnaie à Bruxelles (voir le reste du programme sur achact.be, NdlR). Nous demandons une législation sur le devoir de vigilance visant à contraindre les entreprises à prendre les mesures nécessaires au respect des droits humains et de l’environnement tout au long de leur chaîne de valeur. Pour nous, cette directive devrait être conforme aux normes internationales existantes (principes directeurs des Nations unies, etc.) et pas en deçà. Prévoir des mécanismes de plainte, de sanction et de recours pour les victimes. Et concerner toutes les entreprises basées ou opérant en Europe, peu importe leur taille et leur secteur d’activité. La loi française sur le devoir de vigilance de 2017 vise, elle, uniquement les grandes entreprises.

Et en Belgique ?

Nous avons longtemps poussé pour que la Belgique se dote d’une loi avant la directive européenne. Il y a eu des blocages… Aujourd’hui, il s’agit de pousser à ce que cette directive soit la plus ambitieuse possible et à ce que le débat au niveau national reprenne.

Pratiquement, est-ce que les marques ont changé de comportement ?

La catastrophe du Rana Plaza a marqué un tournant dans la prise de conscience collective. Mais, concrètement, les pratiques d’achat des entreprises (pression sur les fournisseurs et sur les coûts) restent au cœur des problèmes du secteur. Il n’y a pas de changement révolutionnaire. Il y a même de nouveaux joueurs qui poussent le modèle un cran plus loin. Ainsi Shein, une enseigne chinoise d’ultra fast fashion qui vend exclusivement en ligne et dont la filière de confection est encore plus éclatée et opaque.

Est-ce que le consommateur consomme autrement ? Plus éthique ?

On n’a jamais consommé autant de vêtements qu’aujourd’hui. Même si on parle de plus en plus de mode éthique, de friperies, de seconde main… La mise en œuvre de leur devoir de vigilance par les entreprises est indispensable pour assurer aux consommateurs des produits plus respectueux des droits humains et de l’environnement.