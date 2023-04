”Il nous dit qu’il n’y a pas lieu de négocier” : le patron de Delhaize tente de rassurer ses travailleurs dans une vidéo mais provoque la colère

Dans cette vidéo de neuf minutes, Xavier Piesvaux justifie ses choix. “Les résultats de nos propres supermarchés n’ont cessé de se dégrader ces dernières années, alors que c’est l’inverse pour les magasins indépendants”, explique-t-il. Mais il tente également de rassurer le personnel et les grévistes : “Tous les employés des supermarchés concernés conserveront leur emploi, pourront poursuivre leur carrière dans la même branche et conserveront l’intégralité de leur salaire et de leurs conditions de travail pendant la transition.”

Concernant les grévistes, le CEO de Delhaize se montre compréhensif, tout en espérant que la situation se rétablira rapidement. “Outre le droit de grève, nous pensons que le droit au travail doit également être respecté, déclare-t-il. C’est pourquoi nous continuerons également à garantir l’accès à nos magasins.”

Ce premier message au personnel n’a pas été perçu comme amical par tous. Les syndicats estiment même qu’il s’agit là d’une provocation et non d’un message de soutien : “Comment peut-il dire que le plan de franchise est la seule option alors qu’il y aura une autre réunion de réconciliation quelques heures plus tard ?”, a déclaré un représentant syndical anonyme dans les colonnes de la RTBF. “En gros, il nous dit qu’il n’y a pas lieu de négocier”, conclut-il, dépité.