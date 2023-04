Laurent Donceel (président de Airlines For Europe) : "L'ennemi, ce sont les émissions de CO₂, pas l'aviation"

Un lobby assumé des compagnies

Et ces dossiers sont nombreux : droits des passagers, tentative de créer un ciel unique européen ("on fait face à la souveraineté forte de certains pays et à des positions politiques que nous ne comprenons pas"), discussions sur les redevances aéroportuaires, sur l'achat et la vente de crédits carbone, sur la décarbonation du secteur… En fait, seuls deux sujets sont tabous autour de la table de l'association : le social et les relations des compagnies avec "l'extérieur de l'Europe." "Nous n'avons aucun mandat pour ces dossiers", insiste Laurent Donceel. Ce dernier le revendique : A4E est davantage un lobby qu'une association sectorielle classique. "Carsten Spohr, Michael O'Leary et les autres CEO sont clairement proeuropéens. Ils ont envie d'avoir un agenda politique fort pour la défense du transport aérien en Europe. Ce sont des gens très impressionnants par la manière dont ils gèrent leurs entreprises. La relation avec eux est excellente."

En place comme directeur ad interim du lobby, le Wallon sait que sa mission est de courte durée. Il doit assurer la transition entre le directeur historique, le Belge Thomas Reynaert, parti chez IBM, et la Grecque Ourania Georgoutsakou, qui reprendra les commandes d'A4E dès cet été. Laurent Donceel retrouvera, lui, une autre fonction au sein d'une association qu'il connaît bien puisqu'il y travaille depuis sa création, soit en 2016. Sa carrière est déjà bien remplie. Après un master en affaires européennes et un passage à la prestigieuse London School of Economics, l'actuel papa de deux garçons entame sa carrière au SPF Affaires étrangères dirigé alors par le libéral flamand Karel De Gucht. Il file ensuite déployer ses ailes à la DG Commerce de la Commission européenne, puis au cabinet de consultance européenne GPlus (Portland) avant d'atterrir chez A4E.

Un secteur "difficile" à décarboner

Huit ans plus tard, le bilan est plus que positif, selon notre interlocuteur. "On est bien au-delà des espérances des patrons qui nous ont créés : chaque année, on nous confie davantage de mandats." Reste encore à aller convaincre quelques grandes compagnies, telles la low cost hongroise Wizz Air, de rentrer dans cette association. "La porte reste toujours ouverte", sourit le quadragénaire prêt à défendre un secteur aérien qui n'a pas toujours bonne presse, à cause de la pollution et des nuisances sonores des avions. "La décarbonation est l'un des grands enjeux du secteur. On a une feuille de route claire : celle de s'aligner sur les accords de Paris en 2050. Cela ne va pas être facile car on ne trouve pas un nouveau type d'avion ou de propulsion en cinq ans."

Ce serait cette différence de rythme qui causerait les "tensions" actuelles entre l'aérien et une partie de la société. "Les citoyens, surtout les plus jeunes, et les politiciens veulent des résultats immédiats. On a cette volonté de décarboner mais les réalités du secteur nous empêchent d'aller plus vite."

Des prix bon marché toujours là mais…

Selon le lobbyiste, l'erreur serait justement d'aller trop vite en décarbonant "à tout prix.""On ne doit laisser personne derrière; on doit éviter que des populations ou des régions soient exclues du secteur aérien et continuer à créer de la richesse. L'ennemi, ce sont les émissions de CO₂, pas l'aviation, dit-il. L'Europe doit entraîner le reste du monde. On doit accélérer notre diplomatie climatique car ce serait contre-productif si on était le seul continent à réussir à devenir zéro carbone."

Laurent Donceel en est conscient : la transition énergétique aura un coût important pour le secteur. "Est-ce que nous le payerons en tant que consommateur ou contribuable ? C'est une question politique. Mais je pense que les prix bon marché dans l'aérien vont rester disponibles. On reste le mode de transport le plus efficace et le plus efficient en termes de coûts. Le transport aérien ne dépend que très peu du contribuable, contrairement au ferroviaire ou au routier."

Une famille d’archéologues, d’hôtesse et de pilote

On ne croise pas que des vieilles pierres sur les sites archéologiques. Les parents de Laurent Donceel se sont ainsi rencontré sur le site d'Apamée, en Syrie. "Ils étaient tous les deux archéologues et professeurs à Louvain-la-Neuve", explique le jeune homme dont l'enfance a été partagée entre Israël, l'Allemagne ou l'Australie. Ma mère, d'origine néerlandaise, et mon père, belge, ont notamment fait des recherches sur les manuscrits de la Mer morte". Même s'il partira bientôt visiter Petra ( Jordanie) en famille, Laurent Donceel n'a pas attrapé le virus de ses parents, mais plutôt celui de l'Europe.

A ses heures perdues, l'ancien gérant de kots à projets est secrétaire général de l'association de citoyens européens "Res Publica". Une autre passion familiale l'a partiellement rattrapé. "Ma grand mère a été l'une des premières hôtesses de KLM dans les années 1930 et mon grand-père était pilote pour la compagnie néerlandaise. Je ne suis pas un fan absolu d'aviation. Mais j'ai une épouse islandaise et je comprends que parfois il n'y a pas d'autres alternatives que l'avion pour voyager."

En quelques dates

Études : Licence en relations internationales à l’UCLouvain. Master en affaires européennes et diplômé de la London School of Economics.

Emplois : SPF Affaires étrangères, DG Commerce à la Commission européenne. Consultant pour GPlus.

Depuis 2016 : Actif pour le lobby A4E.

De février à juillet 2023 : Directeur général ad interim de A4E.