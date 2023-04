Quick Gazon : "On se rend compte qu’en respectant la nature et le sol, la qualité de nos produits s’améliore"

C’est pourtant le cas. “Leurs trois fils, dont mon mari Guillaume, ont repris avec eux l’exploitation il y a une dizaine d’années”, raconte Philippine Dumont, désormais membre à part entière de cette petite entreprise de Grez-Doiceau, dans le Brabant wallon, qui englobe à la fois l’activité jardins et la ferme.

Des végétaux qui relookent votre jardin

Initialement simple outil de diversification de la ferme en question, la production de rouleaux de gazon est aujourd’hui devenue une activité importante pour l’entreprise. Le catalogue de produits proposés n’a cessé de s’étoffer : “Guillaume, Géraud et Dorsan ont chacun développé des produits annexes pour diversifier notre offre”. En résultent de nouvelles techniques de conservation des sols et une série de plantes écologiques développées sous serre, et prêtes à l’emploi pour égayer les jardins de leurs clients.

L’entreprise propose notamment des cagettes de Quick Sedum pour habiller les toitures plates. Une gamme de végétaux prêts à l’emploi, qui sont faciles à placer et qui demandent peu d’entretien. “Notre ambition est d’améliorer encore nos techniques de production. On se rend compte qu’en respectant la nature et le sol, la qualité de nos produits s’améliore.” En parallèle de leur activité principale, Philippine et son mari ont également lancé leur propre société Green-Gate, dans laquelle ils proposent, dans la même lignée, leurs clôtures Green Fence, entièrement recouvertes de lierre.

“C’est un agriculteur dans l’âme”

Mais tout ceci ne se fait pas sans le coup d’œil avisé de Dominique Dumont, encore bien actif dans la société, et qui surveille de près ce qu’il s’y passe. “C’est un agriculteur dans l’âme, donc il a toujours un pied dans Quick Gazon”, raconte Philippine Dumont. Un pied sur le terrain et une main tendue vers leurs clients, essentiellement des entrepreneurs de jardin et des architectes avec qui Quick Gazon travaille de longue date.

Avec plus de 30 ans d’expertise sur la même exploitation, la PME wallonne cultive l’esprit entrepreneurial afin de rester à la pointe de son secteur d’activité. “Travailler ensemble n’est pas facile tous les jours, mais avoir les mêmes intérêts et envies de pérenniser l’entreprise est un réel moteur.” Un parti pris payant pour la société, qui affichait en 2022 un chiffre d’affaires de 840 000 euros.

Des projets d’agrandissements de Quick Gazon dans le futur ? La réponse de Philippine Dumont est catégorique : “On veut rester une entreprise familiale à taille humaine, pour toujours proposer de la qualité à nos clients”.