François Blondel : "Notre produit a le potentiel d’être un succès planétaire"

Pour le reste, François Blondel est devenu, au fil des 25 dernières années, une figure incontournable de l’écosystème wallon des sciences du vivant. Diplômé en droit et en sciences économiques de l’UCLouvain (université que l’un de ses frères, Vincent, dirige depuis 2014), François Blondel avait pourtant entamé sa carrière chez PetroFina. Il y passera neuf années (dont quatre aux États-Unis). Il décide néanmoins de quitter le groupe pétrochimique belge pour entamer un parcours d’entrepreneur et d’investisseur dans le secteur de la santé. “Mon beau-père m’a traité de fou !”, se souvient-il.

Âgé aujourd’hui de 59 ans, François Blondel dit vouloir profiter pleinement des trois “E” (énergie, enthousiasme, expérience). “Je travaillerai au moins jusqu’à mes 80 ans. Il me restera alors encore 20 ans pour philosopher et transmettre” !

Même si vous êtes aussi actif à Charleroi (Biopark de Gosselies), Liège et le parc industriel des Hauts Sarts constituent aujourd’hui l’épicentre de vos activités dans le secteur des biotechs.

Absolument. C’est ici, à Herstal, que se trouvent Kitozyme, Kiomed Pharma et Biokuris. Ces entreprises sont devenues trois championnes grâce à l’utilisation du chitosane dans une série d’application. La spécificité de ce chitosane est qu’il est d’origine fongique. Il s’agit d’un champignon au départ duquel on produit deux biopolymères, avec des applications dans les domaines de l’agriculture, au sens large, et de la santé. Kitozyme est la société faîtière ; Kiomed Pharma, créée en 2014, et Biokuris, lancée en 2021, sont des filiales.

À quand remonte la création de Kitozyme, dont vous êtes devenu CEO en 2013 ?

Kitozyme existe en fait depuis 2000. La société a été créée par Hugues Bultot, aujourd’hui CEO d’Univercells, en partenariat avec l’Université de Liège. Le projet, très original, visait à créer un biopolymère d’origine fongique (alors que, dans le monde entier, on utilise du chitosane d’origine animale, NdlR). Kitozyme est passée par une longue phase de R&D, sans trouver de véritables applications. La société a accumulé des pertes financières importantes puisqu’elles ont culminé à 7 millions d’euros en 2012. Carl Mestdagh, un ami qui avait accompagné Hugues Bultot, a alors fait appel à moi pour lui donner un coup de main temporaire. À l’époque, j’avais entamé un virage professionnel après l’aventure IBt et je siégeais dans différents conseils d’administration (Compagnie du Bois Sauvage, Recticel, Codic, Ceran,…). Carl Mestdagh a insisté. Mais, dans mon esprit, c’était à temps partiel et pour une durée limitée. Je lui avais même dit : “Écoute, ce sera six mois maximum”. Et, aujourd’hui, je suis toujours là !

Comment se porte Kitozyme, dix ans plus tard ?

On a atteint des résultats records en 2022. Mais je préfère ne pas encore communiquer de chiffres. En tout cas, j’ai la conviction que nous avons, entre les mains, un produit qui a le potentiel d’être un succès planétaire. Ça ne va pas se faire en trois mois, ni même en deux ans. L’enjeu actuel est d’amplifier les premiers succès que nous avons engrangés avec les collaborateurs du groupe formé par Kitozyme, Kiomed Pharma et Biokuris.

Vos activités, à la fois d’entrepreneur et d’investisseur, dans les sciences du vivant dépassent largement le cadre de ces trois sociétés.

Sur les 25 dernières années, j’ai investi dans 29 entreprises. Aujourd’hui, je suis activement impliqué dans cinq sociétés : Kitozyme et Biokuris en tant que CEO, Kiomed Pharma où je suis président exécutif, OncoDNA (vice-président et cofondateur) et Wishbone (président). Je suis par ailleurs encore investi dans douze autres entreprises.

En février 2021, vous avez réalisé une grosse opération financière en cédant Delphi Genetics, dont vous étiez un important actionnaire, au groupe américain Catalent pour 55 millions de dollars. Cet “exit” a constitué un tournant dans votre parcours d’entrepreneur-investisseur ?

Ce que j’ai dégagé comme valeur avec Delphi Genetics m’a effectivement permis d’investir dans cinq nouvelles entreprises et de réinvestir dans trois entreprises déjà présentes dans mon portefeuille d’actifs. Donc, oui, Delphi Genetics m’a donné les moyens de soutenir encore davantage l’entrepreneuriat en Wallonie. Avant cette opération, j’avais usage de dire que j’étais riche en projets, mais très pauvre en cash. Aujourd’hui, grâce à cette opération, j’ai pu générer du cash qui m’a permis d’investir. Et je suis bien déterminé à poursuivre dans cette voie.

Pour les cinq entreprises où vous êtes activement impliqué, l’emploi reste encore relativement modeste.

Ensemble, elles représentent entre 200 et 250 personnes. Ici, à Herstal, on a tout de même engagé une personne toutes les deux semaines, l’année dernière. Et ça continue. Mais il est vrai qu’on évolue dans un domaine avant tout très intensif en capital.

Après une année 2022 record, comment envisagez-vous la suite de vos activités dans le secteur des biotechs ?

La biotech est un monde binaire. Une molécule sur laquelle on travaille, qui passe en étude clinique et dont les résultats ne sont pas satisfaisants, signifie qu’on perd tout. Dans mon parcours, il n’y a pas eu que des Delphi Genetics. Ce qui m’intéresse et me passionne avant toute chose, c’est de développer des activités, créatrices de valeur, avec des collaborateurs. Les entreprises se construisent toujours sur des rencontres et des projets collectifs. Mon parcours est fait de rencontres : Jean-Pol Detiffe, Jean Stéphenne, Hugues Bultot, Yves Henrotin, Carl Mestdagh, Houtai Choumane, Cédric Szpirer, Emna Everard,… J’ai eu beaucoup de chance.

Vous vous considérez plus entrepreneur qu’investisseur ?

J’ai cru, à une époque, que je pourrais me satisfaire d’être seulement investisseur. Mais je me suis fourvoyé. Je me suis rendu compte que j’avais vraiment besoin d’être dans l’action. J’ai d’ailleurs renoncé à tous mes mandats d’administrateurs pour m’inscrire dans une démarche beaucoup plus active. Et donc, aujourd’hui, je me considère avant tout comme entrepreneur, même si j’ai aussi la chance de pouvoir être investisseur. Si je devais énoncer le fil d’Ariane de mes activités, je dirais que c’est la volonté d’améliorer la qualité de vie du plus grand nombre par le biais de la santé.

Pourquoi est-ce si important, pour vous, d’entreprendre et d’investir en Wallonie ?

Si on part d’une analyse objective des faits et qu’on se met à l’échelle du monde, la Belgique et la Wallonie sont exceptionnellement riches. Pour contribuer à ce qu’elles le restent, il n’y a qu’une seule manière de le faire : c’est créer de la valeur là où nous vivons et tenter d’avoir un impact sur le plus grand nombre. Cette semaine, on m’a demandé de faire une allocution lors de remise des prix “Gazelles” remis par Trends, à Liège. Il y avait 300 entrepreneurs dans la salle et on sentait vraiment une vibration entrepreneuriale. Alors, même si ça peut paraître anecdotique, c’est de ça dont la Wallonie a besoin.

La dynamique entrepreneuriale est-elle suffisante en Wallonie ? Ne continue-t-elle pas à vivre dans l’ombre de la Flandre ?

Il faut toujours se comparer aux meilleurs ! C’est ça qui permet d’avancer et de créer une émulation. Mais, dans le même temps, ne perdons pas de vue les progrès qui sont réalisés. Sur la carte du monde, dans le domaine des sciences du vivant et des biotechs, le poids de la Belgique – et, en particulier, de la Wallonie – est extraordinaire par rapport à la taille du pays. La Wallonie fait même jeu égal avec la Flandre. Sur les vingt dernières années, les progrès de la Wallonie, sans être révolutionnaires, sont réels en matière de dynamique entrepreneuriale. Je vous donne un autre exemple. Aujourd’hui, quand je vais dans un auditoire universitaire et que je demande aux étudiants celles et ceux qui ont envie de créer une entreprise, une majorité de bras se lèvent. La dynamique n’est pas encore suffisante, mais elle existe et il faut l’amplifier. Il faut aussi faire savoir à ces étudiants, et aux autres jeunes, qu’il y a des mécanismes de financement pour soutenir les projets entrepreneuriaux.

La Région wallonne est-elle suffisamment présente aux côtés des entrepreneurs ? Et si oui, les accompagne-t-elle avec efficacité ?

À ce niveau-là, la Région fait clairement son job ! D’une part, pour tout ce qui est de la recherche et développement, la “DGO6” de la Région wallonne est une administration dynamique qui soutient les entreprises. D’autre part, Wallonie Entreprendre, qui regroupe aujourd’hui les instruments financiers de la Région wallonne, est un outil magnifique. On peut y ajouter l’Awex. Ce sont deux outils extrêmement puissants et présents aux côtés des entrepreneurs wallons. Jean-Claude Marcourt, qui est aujourd’hui très décrié, a aussi fait le job en mettant sur pied les pôles de compétitivité.

Vous faites preuve d’un optimisme à toute épreuve… N’est-ce pas de la méthode Coué ?

Dans mes analyses, je pense être un réaliste rigoureux. Mais je suis aussi un optimiste déterminé dans l’action. Je suis quelqu’un de très déterminé à contribuer à améliorer les choses. J’ai d’ailleurs la conviction profonde que chacun, dans son domaine et à sa manière, a la capacité de contribuer à améliorer les choses.