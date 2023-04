Comment l'insatiable Enzo Ferrari a hissé la Scuderia au sommet, malgré la pression sur les pilotes... et sur les clients

Alors que l’entreprise Ferrari a battu tous les records en 2022 avec plus de 13 000 voitures vendues, le quatrième Grand Prix de ce dimanche lui semble donc décisif, tant pour ses pilotes que pour sa réputation (presque) inébranlable depuis 76 ans…

Un pilote passionné

L’entreprise, une des emblèmes de l’industrie automobile italienne, doit sa création à Enzo Ferrari, né en 1898 à Modène. C’est en regardant son père travailler dans un atelier de fabrication de pièces métalliques et d’entretien de voitures qu’Enzo découvre le monde de la mécanique automobile. Très vite, il rêve de devenir pilote de course comme son idole Felice Nazzaro.

Après avoir interrompu ses études à l’École technique de Modène, car mobilisé dans l’armée italienne durant la Première Guerre mondiale, il tente ensuite – en vain – d’être embauché comme mécanicien à l’usine de Fiat à Turin. Enzo Ferrari finit par trouver du travail dans une entreprise qui transforme des camions militaires en voitures de tourisme. Manutentionnaire-livreur, il fait la connaissance entre deux déplacements à Milan du jeune pilote de course Ugo Sivocci. C’est grâce à ce dernier que son rêve professionnel se réalise : Enzo est engagé en 1919 comme pilote d’essai par le constructeur italien CMN, chez qui il réalise ses premières courses. Il a alors 21 ans.

En 1920, il devient le pilote officiel d’Alfa Romeo. Pour seconder son écurie, Enzo Ferrari fonde en 1929 à Modène une société sportive qu’il nomme la Scuderia Ferrari (littéralement “l’écurie Ferrari”), qui est donc sous-traitante d'Alfa Romeo. Il y occupe la fonction de directeur sportif en parallèle de sa carrière de pilote, à laquelle il met un terme en 1931. Il affiche alors un palmarès de 41 Grand Prix disputés et de 11 victoires.

Une voiture de course

Dès les premières années, les pilotes de la Scuderia Ferrari représentent avec succès Alfa Romeo sur les circuits, résistant aux nouveaux concurrents comme l’Allemand Mercedes. Le tableau s’assombrit néanmoins à partir de 1937, année durant laquelle Alfa Romeo rachète 80 % des parts de la Scuderia Ferrari sous la pression du pouvoir fasciste de Benito Mussolini. Ce dernier souhaite en faire un instrument de propagande extérieure. En tant que directeur sportif, Enzo perd alors toute son autonomie dans la gestion du département des courses.

Si l’équipe d’Alfa Romeo continue de gagner des courses, elle connaît de cinglantes défaites face aux constructeurs allemands.

En 1938, le constructeur absorbe totalement la Scuderia Ferrari avec sa nouvelle écurie Alfa Corse. C’en est trop pour Enzo, qui a besoin de retrouver sa liberté d’action : en 1939, il quitte Alfa Romeo et accepte une clause de non-concurrence contre une importante somme d’argent.

Enzo Ferrari retourne ainsi à Modène pour y fonder la société “Auto-Avio Costruzioni”, spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques pour avions et automobiles. Il travaille sur un nouveau projet de voiture de course, l’AAC 815, néanmoins mis sur pause durant la Seconde Guerre mondiale. Les ateliers Ferrari sont alors réquisitionnés pour fabriquer des machines-outils.

En 1947, après des heures de travail, l’atelier présente sa première voiture 100 % maison : la Ferrari 125 S au moteur V12. Elle réalise ainsi sa première victoire le 25 mai de cette année-là sur le circuit de Rome.

Elle décroche également sa première victoire en championnat du monde de Formule 1 en 1951, au Grand Prix de Grande-Bretagne. C’est le début de l’histoire de la prestigieuse marque rouge au cheval cabré.

Le saviez-vous ?



Une voiture de route

Dans les années 1950, l’entreprise Ferrari rencontre de plus en plus de difficultés financières. Pour rentrer dans ses frais et, surtout, pour financer ses efforts de courses F1, elle décide de se lancer dans la construction de voitures de sport destinées à la route et plus seulement à la course.

De 1962 à 1964, les ateliers produisent ce qui va devenir le modèle Ferrari le plus cher au monde : la Ferrari 250 GTO. Elle a été achetée pour une valeur de 70 millions d’euros en 2018.

Enzo Ferrari se montre de plus en plus exigeant tant pour ses pilotes que ses clients. Les premiers doivent gagner, les seconds doivent mériter de conduire une Ferrari. Celui qu’on surnomme désormais “Il Commendatore” n’hésite pas à mettre sous pression ses pilotes, voire à les monter les uns contre les autres pour stimuler la concurrence et donc, les performances et les revenus de l’écurie. Entre 1955 et 1971, huit pilotes se sont tués au volant d’une Ferrari.

À cette période, Ferrari devient de plus en plus vulnérable. Au bout de quelques années d’insuccès, Ford entame en 1963 des négociations pour une prise de contrôle. Mais Enzo décide de rompre l’accord au dernier moment, craignant de ne plus pouvoir contrôler le département des courses.

C’est le constructeur Fiat qui arrivera à mettre la main sur la firme en 1969, en acquérant 50 % de son capital à deux conditions : Ferrari garde le contrôle sur les activités de courses et Fiat paie une subvention pour alimenter les usines de production de Maranello et de Modène. Si ce nouveau partenariat redonne de l’espoir à Ferrari de renouer avec la victoire, il ne suffit pas à renflouer suffisamment les caisses pour fabriquer des voitures de course performantes. Or, au départ, c’est tout ce qui compte pour Enzo Ferrari, qui quitte ses fonctions de directeur général de la division des voitures de route en 1971. Fiat se procure 90 % des parts de l’entreprise en 1988 et met le cap sur la conception de voitures de route. L’image des voitures Ferrari en prend un coup : la qualité des matériaux baisse au même rythme que la fiabilité des véhicules.

De plus en plus âgé, Enzo Ferrari travaille discrètement sur la conception d’une voiture pour fêter les 40 ans de la marque Ferrari. En 1987, la Ferrari F40 est créée. Certains disent que c’est celle qui correspond le plus à Enzo. Étant l’une des premières voitures avec une structure intégralement en carbone et avec des pneus arrières aussi larges, la F40 est directement déclinée de la compétition. C’est aussi la voiture la plus performante et la plus chère de son temps. Si une F40 d’occasion se vendait entre 900 000 et 1,3 million d’euros en 2019, l’une d’elles a récemment été achetée pour 2,4 millions d’euros.

Une F40 s'est récemment vendue pour 2,4 millions d'euros.

Quelques mois plus tard, Enzo Ferrari rend son dernier soupir. Une triste nouvelle qui permet paradoxalement à la marque de bénéficier d'un regain d’intérêt de la part des consommateurs. La spéculation sur la F40 est si forte qu’en 1988, Ferrari décide d’étendre la production de 400 à plus de 1 337 exemplaires. Cette vague sera toutefois d'une courte durée car les autres voitures Ferrari sont de piètre qualité et n’intéressent (toujours) pas les acheteurs.

Âge d’or de la voiture rouge

Il faut attendre les années 2000 pour que la marque connaisse un nouvel âge d’or. Au niveau de la route, les modèles Ferrari 360 Modena et Ferrari F430 rencontrent l'enthousiasme des consommateurs. Au niveau de la compétition, le pilote Michael Schumacher devient cinq fois champion du monde de F1 avec Ferrari. En 2007, la Scuderia Ferrari dépasse d’ailleurs la barre symbolique des 200 victoires décrochées en F1.

Cette période de succès est également marquée par l’arrivée sur le marché de la Ferrari Enzo en 2002, la première voiture à porter le nom de son créateur. Produite en 400 exemplaires, c’est la Ferrari la plus rare au monde. Sur le marché des véhicules de collection, la valeur de ce modèle est estimée à au moins 3,2 millions d’euros.

Une Ferrari Enzo. ©Shutterstock

Aujourd’hui, c’est John Elkann, héritier du groupe Fiat (désormais filiale de Stellantis), qui préside la société familiale. Pierro Ferrari, le deuxième fils d’Enzo Ferrari, est vice-président avec une participation de 10 %.

Si Enzo Ferrari, amoureux des V12, disait que ses moteurs “ont une âme”, l’entreprise italienne est à jamais marquée par une culture de l’excellence et de la tradition. Ferrari a battu en 2022 tous les records de son histoire en affichant un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros.