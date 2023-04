C’est encore relativement confidentiel dans le sud du pays : la superficie totale couverte par la culture d’asperges est estimée à 90 hectares, selon le Centre interprofessionnel maraîcher (CIM). Pour les pommes de terre, le chiffre est de quelque 39 000 hectares de superficie cultivée…

Si un cultivateur exploite des asperges sur une superficie de 25 hectares - soit à lui seul près du tiers de la production -, la plupart des producteurs réservent plutôt des terres d’une surface de moins de 50 ares.

Une idée venue d’Alsace

L’asperge wallonne existe donc et entend se faire connaître du consommateur, notamment grâce au label "Asperges de Wallonie". Ce label est obtenu pour autant que le producteur respecte bien entendu un cahier des charges dont l’aspect fraîcheur n’est pas le moindre.

"Tous nos produits sont récoltés et livrés le jour même", souligne à cet égard Pierre-Yves Charlier, du Domaine de La Falize à Rhisnes.

L’idée est venue d’Alsace où le système a justement permis à la production locale d’avoir une place de choix, notamment dans les menus des restaurants.

Quelque dix-neuf producteurs sont partie intégrante de ce projet. Ils représentent environ 30 hectares, soit un tiers de la production wallonne et sont principalement implantés dans le Hainaut et dans la Province de Namur (six à chaque fois) mais également dans le Brabant wallon (3), à Liège (3) et dans le Luxembourg (1). Certains sont récents dans ce type de culture. "Les premières asperges ont été plantées en 2019. Depuis, nous en avons ajouté afin de répondre à la demande croissante", témoignent les frères Vercruysse, producteurs d'asperges vertes à Lens (Ramène ta fraise). Quelque 90 % de la production wallonne d'asperges sont d'ailleurs des asperges vertes.

"L'écoulement de la production se fait encore principalement via la vente directe à la ferme. Cependant, vu l'augmentation des surfaces de production et le désir de toucher un public plus large, les producteurs commencent également à créer des partenariats avec les grossistes et les GMS (grande et moyenne surfaces) désireux de s'approvisionner en produits locaux", expliquent le Centre interprofessionnel maraîcher.

Ouverture de la saison

Si vous avez déjà acheté ces derniers temps des asperges dans la grande distribution, vous pouvez avoir une certitude sur leur origine : elles ne venaient pas de Wallonie.

"Depuis plusieurs semaines, il est possible de trouver de l'asperge en magasins. Cependant, ce n'est pas de l'asperge wallonne. Elle vient généralement de Flandre (asperge blanche) et parfois de beaucoup plus loin pour l'asperge verte : le Pérou", ont expliqué en début de semaine les producteurs wallons lors de l'ouverture de la saison. "Chez nous, en Wallonie, l'asperge n'est disponible qu'à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin du mois de juin. Si on en retrouve à d'autres moments, ce n'est pas de l'asperge wallonne !"