Les restaurateurs réagissent au "no show" de leurs clients : "Face à l’individualisme, la contrepartie financière est la seule qui fonctionne"

Ces comportements inciviques ont un impact considérable pour les restaurateurs, qui se voient privés de mannes financières parfois importantes, alors qu’ils ont planifié leur personnel et leurs stocks alimentaires en fonction de ces réservations. “Cela devient fou, s’énerve Ludivine de Magnanville, la présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. Beaucoup de clients n’en ont rien à faire”.

Elle-même gérante d’un restaurant dans la capitale, la responsable bruxelloise est confrontée régulièrement à ces no shows. “La semaine dernière, j’ai eu une table de six personnes qui ne s’est pas présentée, sans nous avertir. Dans ces cas-là, on rappelle nos clients, mais soit ils ne répondent pas, soit ils font peu de cas du préjudice qu’ils nous font subir”.

Selon la restauratrice, dans la situation économique actuelle, se voir privé d’une table en dernière minute pour un établissement, surtout s’il était complet ce jour-là, fait “très mal économiquement”. “Nous sommes des PME”, rappelle Ludivine de Magnanville qui a décidé de réagir. Depuis la semaine dernière, son établissement exige une empreinte bancaire pour les réservations de plus de cinq clients et 25 euros sont préservés par personne en cas de “no show” ou d’annulations en dernière minute. “Face à l’individualisme des gens, la contrepartie financière est la seule qui fonctionne”, justifie la présidente de l‘Horeca Bruxellois.

100 euros par personne à l’Eau Vive

Elle est loin d’être la seule à avoir pris une telle mesure, par ailleurs très courante dans d’autres grandes villes d’Europe. Tout récemment, Pierre Résimont, le chef de l’Eau vive (deux étoiles au Michelin) a annoncé, lui, qu’il prélèverait, 100 euros par personne en cas de “non-présentation” ou si la réservation a été annulée moins de 48 h avant. “Cette pratique va se généraliser, prévoit Ludivine de Magnanville qui n’a pourtant pas donné de consignes allant dans ce sens au niveau de la Fédération bruxelloise. “Chacun est libre de gérer cela à sa manière”.

De son côté Marie-Alice Van Den Bergh, créatrice de booktable, application et site de réservation, constate aussi une augmentation inquiétante des no shows. “Certains clients font leur marché : ils réservent dans trois restaurants différents et puis choisissent au dernier moment, sans prévenir les établissements non sélectionnés. Si un client ne se présente pas dans la demi-heure, la table est considérée comme libre”.

22 clients disparus d’un coup

Selon elle, ce phénomène, “qui existe depuis toujours”, s’est amplifié – surtout pour le grandes tables- depuis la fin du Covid. Pour ne plus se faire piéger – comme ce restaurateur namurois qui n’aura jamais vu ses 22 clients qui avaient réservé une table chez lui – certains patrons n’acceptent ainsi plus des réservations de grands groupes. Autre tendance difficile à gérer pour les professionnels de la bouche : selon une étude menée par booktable, les réservations de dernière minute ont augmenté de 23 % en Belgique depuis 2022.

S’il touche tous les établissements, le “no show” a aussi plus d’impact pour les restaurants haut de gamme qui sont parfois complets un mois à l’avance Comme il est déjà généralisé dans les hôtels, le système d’acompte est désormais privilégié par beaucoup de restaurateurs. “Mais d’aucuns trouvent que c’est un peu trop radical et sont plus prudents”, poursuit la patronne de booktable qui travaille avec près de 130 restaurants et 18 000 clients. “Notre application permet aux patrons de mieux gérer ces situations imprévues. Dès qu’une table se libère, nous le signalons à nos utilisateurs qui sont très contents de pouvoir profiter de ces places libres, parfois dans des établissements où il faut réserver des semaines à l’avance”. De quoi aussi limiter la casse pour les restaurants confrontés à ces annulations de dernière minute.