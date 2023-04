Malgré tous les cris d'alertes, les marges bénéficiaires des entreprises se portent bien

À lire aussi

D’ailleurs, comme le note la BNB, “les dépenses de consommation finale ont enregistré une forte hausse en 2022 (+13,1 %), bien supérieure à celle du revenu disponible des ménages (+7,2 %)”. Ensuite, la BNB a établi que le taux de marge des entreprises, représenté par l’excédent brut d’exploitation (Ebitda), est en baisse au quatrième trimestre également. Sur l’ensemble de l’année 2022, il s’établit à 43,8 %, soit un taux inférieur au niveau record de 2021 mais néanmoins toujours élevé dans une perspective historique. Sur les 20 dernières années, le taux de marge s’établit à un peu moins de 40 %. En 2021, l’excédent brut d’exploitation avait culminé à un niveau record de 44,2 %. Ceci étant, le taux de marge reste “élevé dans une perspective historique”, selon la BNB. C’est la première fois en cinq ans que le taux de marge diminue.

Capacité à fixer les prix

Même au plus fort de la crise sanitaire et de la crise énergétique, les entreprises ont pu faire le gros dos (et même mieux), aidées en cela par des mesures gouvernementales exceptionnelles (chômage temporaire, primes, baisses de cotisations sociales, etc.). En 2021, les marges les plus élevées avaient été enregistrées par l’industrie pharmaceutique, l’immobilier… et l’énergie. Les marges les plus faibles se trouvaient du côté des soins de santé et de l’aide aux personnes.

Après 4 mois d’amélioration, la confiance s’effrite dans l’industrie manufacturière.

La hausse importante des coûts salariaux a naturellement grevé les marges bénéficiaires des entreprises, qui ne peuvent pas toujours répercuter cette hausse sur leurs prix de vente. Mais ces dernières, surtout du côté des grosses sociétés, gardent tout de même un “pricing power” (capacité à fixer les prix) relativement important. Enfin, la BNB, pour le mois d’avril 2023, a indiqué que la confiance des entreprises se stabilisait.

“Après la nette hausse du mois dernier, le baromètre de conjoncture marque le pas, malgré une embellie dans le commerce et les services aux entreprises. En revanche, l’indicateur de l’industrie manufacturière fléchit”, indique la BNB. Dans l’industrie manufacturière, la confiance des chefs d’entreprise s’est effectivement effritée après quatre mois consécutifs d’amélioration.