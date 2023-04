3M supprime encore 6 000 emplois dans le monde

Dans un communiqué de presse accompagnant la publication de ses résultats du premier trimestre, 3M a déclaré ce mardi que la nouvelle restructuration aura un impact sur toutes les fonctions, activités et régions. Environ 6 000 emplois seront supprimés, en plus des 2 500 annoncés en janvier. 3M vise à économiser entre 700 et 900 millions de dollars par an grâce à cette opération.

Dans notre pays, l'élimination progressive des PFAS (d'ici 2025) affectera particulièrement l'emploi. À Zwijndrecht, les PFAS représentent 70 % de la production.

Le directeur général de 3M, Mike Roman, veut rendre 3M plus forte pour l'avenir, notamment en réduisant les coûts et en simplifiant et renforçant sa structure. Cela devrait permettre d'améliorer les marges et les flux de trésorerie. "Nous continuerons à donner la priorité aux investissements dans les marchés à forte croissance et dans les marchés où nous avons un avantage concurrentiel", a déclaré M. Roman.