Baromètre de la philanthropie : les 18 à 34 ans susceptibles de donner davantage en 2023

Les donateurs âgés de 18 à 34 ans sont les plus susceptibles de faire davantage de dons en 2023 par rapport aux autres catégories d'âge, et particulièrement les Belges de 55 ans et plus. C'est en tout cas ce qu'observe le 7e Baromètre de la Philanthropie de la Fondation Roi Baudouin, publié ce mardi 25 avril.