Baromètre de la Philanthropie : les Belges donnent moins… mais de plus gros montants

C'est en tout cas ce qu'observe le 7e Baromètre de la Philanthropie de la Fondation Roi Baudouin, publié ce mardi 25 avril. L’organisme a en effet questionné plus de 1 000 participants durant tout le mois de janvier.

Les jeunes générations, plus généreuses que leurs aînés ?

Mais alors, les jeunes générations seraient-elles plus généreuses que leurs aînés ? Tout est, en fait, une question de perspective. Selon l’étude, si les 18-34 ans sont plus susceptibles d’augmenter la fréquence de leurs dons, les 65 ans et plus restent malgré tout la tranche d’âge comportant le plus de donneurs, qui représentent 66% des interrogés.

Mais de manière générale, le constat de la Fondation est clair : la générosité des Belges est en baisse.

Cette dernière avait pourtant connu un rebond en 2020, après deux années consécutives plus mornes. Un sursaut que l’on devrait à la “solidarité remarquable lors du Covid et des inondations” selon le Baromètre, qui se base sur les données objectives récoltées par des organismes comme le SPF Économie ou le SPF Finances. Les revenus provenant des legs aux institutions sans but lucratif ont même bondi en 2021.

Quel avenir pour la philanthropie ?

C’était sans compter sur la crise du pouvoir d’achat qui a débuté l’année passée. Face à l’inflation, le porte-monnaie des Belges s’est resserré et il a fallu faire plus attention à ses dépenses. En 2022, 56 % des interrogés affirmaient avoir fait un don pour une grande cause. C'est 7 % de moins que les résultats obtenus en 2019.

Point positif : si les Belges donnent moins souvent, ils procèdent à des donations plus conséquentes. En effet, les dons de plus de 1 000 euros ont augmenté de 4 % entre 2019 et 2022. De la même manière, ceux variant de 500 euros à 999 euros sont passés de 4 % à 7 % durant la même période.

Selon le Baromètre, le futur de la philanthropie s’annonce plus difficile, notamment à cause d’un climat économique jugé moins propice. Une conjoncture que rejoignent les Belges : près d’une personne sur deux est convaincue que les dons seront moins nombreux en 2023.

Pourtant, près de 8 personnes interrogées sur 10 pensent que la générosité est importante dans notre société. Une grande majorité (77 %) estiment même qu'elle contribue à un monde meilleur.