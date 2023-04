Bpost : Tirer un trait sur les pratiques du passé

Même si ce ne sont que de très sérieux soupçons à ce stade, on peut se poser des questions sur les pratiques de l’ancien management. Ce management, aujourd’hui mis de côté, avait tout l’air de prendre l’État belge, l’actionnaire à 50 % de bpost, pour le cochon payeur. Le faisait-il à l’insu du conseil d’administration ? Si tel est le cas, cela n’enlève rien à la responsabilité des administrateurs qui ont justement comme rôle de surveiller la direction. L’ont-ils fait suffisamment ? N’auraient-ils pas dû refuser que l’ex-CEO soit en même temps le compliance officer ? Ne devaient-ils pas être plus attentifs aux lanceurs d’alerte ? Ont-ils osé donner un coup de pied dans la fourmilière ? Dans ce contexte de crise, on peut s’étonner que le MR n’ait pas présenté un candidat pour remplacer Laurent Levaux dans les délais légaux pour l’assemblée du 10 mai. De quoi renforcer l’impression que l’Etat prend parfois son rôle d’actionnaire avec une certaine désinvolture.

Certes, le conseil actuel, présidé par Audrey Hanard choisie par le PS, montre qu'elle tire un trait sur les pratiques du passé. Ce qui est souhaitable et louable. Mais, la partie n’est pas pour autant gagnée. Car derrière bpost, il y a des enjeux politiques qui compliquent une bonne gouvernance. Le gouvernement actuel est divisé sur la concession pour la distribution de journaux. Il a réduit le montant alloué - de 175 à 125 millions d’euros - pour la future concession. Mais pour les partis de droite de la Vivaldi c’est encore trop. Pour les partis de gauche et le PS, il est crucial de sauver des milliers d’emplois. Résultat, impossible de savoir au cabinet Dermagne où en est l’appel d’offres.

Avec autant de zones d’ombre et de mauvaises nouvelles, comment l’action pourrait-elle remonter ?