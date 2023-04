La croissance en nombre de magasins comparable - la référence dans le secteur-, mesurée "hors essence et calendaire et à changes constants" a atteint 12,3%. Elle se conjugue avec un "gain de parts de marché dans les principaux pays" du groupe, a déclaré lors d'un point presse téléphonique Matthieu Malige, directeur exécutif Finances et Gestion du groupe.