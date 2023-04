Ces "services rendus à l’État" qui font chuter l’action bpost

Ce fut un mardi noir pour bpost. Déjà au plancher, l’action a dégringolé de près de 20 % à 4,5 euros, soit un plus bas historique, après l’annonce lundi soir que l’entreprise publique “retire ses prévisions financières pour l’année 2023 suite aux résultats préliminaires de l’examen de conformité des services rendus à l’État belge. Suite à l’examen de conformité relatif à (l’appel d’offres pour) la concession pour la distribution de journaux et périodiques en Belgique, bpostgroup a volontairement entamé des examens de conformité relatifs à d’autres appels d’offres et contrats publics. Les résultats préliminaires de ces examens de conformité, qui sont toujours en cours, ont révélé que des marges de bpostgroup sur certains services fournis à l’État belge pourraient ne pas être acceptables en vertu de la législation applicable. Il devrait en résulter un impact financier important pour bpostgroup. Par conséquent, bpostgroup retire ses prévisions financières pour l’année 2023.”, souligne le communiqué. L’impact sur le résultat opérationnel pourrait être de 25 à 50 millions sur un montant initialement attendu de 240 à 260 millions d’euros.